Aras Software GmbH

Medizintechnik: Aras installiert PLM-System beim Audiologie-Spezialisten Interacoustics

München (ots)

Interacoustics, weltweit führender Hersteller und Anbieter von diagnostischen Lösungen für Hör- und Gleichgewichtstests, treibt seine globale Expansion künftig mithilfe des Product Lifecycle Managements (PLM) Aras Innovator voran. Im Zuge der Einführung des PLM-Systems bei Interacoustics, das zur Demant Hearing Healthcare Group gehört, hat das Unternehmen Pläne angekündigt, den Einsatz von Aras Innovator auf andere Bereiche des Diagnostikgeschäfts der Demant-Group auszuweiten.

Interacoustics beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter, davon 200 am Hauptsitz im dänischen Middelfart. "Ein komplettes End-to-End-PLM - von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Betrieb - ist der Schlüssel zur Umsetzung unserer Ziele, weiter zu wachsen und weltweit führend zu sein - jetzt und in Zukunft", sagt Mette Winther, die bei Demant als Vice President Diagnostics IT die Einführung von Aras Innovator bei Interacoustics verantwortet.

Der Medizintechnikhersteller hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hör- und Gleichgewichtsmedizin durch innovative Technologien und intensive Forschung voranzubringen. "Die prägende Rolle, die Interacoustics seit Jahren bei der Weiterentwicklung der modernen Audiologie einnimmt, hat uns von Anfang an beeindruckt", sagt Jens Rollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland. "Wir freuen uns sehr, künftig mit unserer Lösung Interacoustics dabei zu unterstützen, die Diagnose und Behandlung von Hörstörungen auf das nächste Level zu bringen."

Regulierung von Medizintechnikprodukten erfordert passgenaue PLM-Lösung

Vom Hörscreening für Neugeborene bis zum Rotationsstuhl für Gleichgewichtstests - als Medizinprodukte unterliegen die Lösungen von Interacoustics einer strengen Aufsicht und Regulierung. "Damit wir hochwertige sowie konfigurierbare Produkte entwickeln, herstellen und warten können, die allen Vorschriften entsprechen, brauchen wir ein Product Lifecycle Management (PLM), das unsere technischen Arbeitsabläufe perfekt unterstützt und vor allem ein hohes Maß an Rückverfolgbarkeit bietet", sagt Martin Jensby, IT-Manager bei Diagnostics IT, Demant. "Einfache, schnelle und skalierbare Abläufe für Change Requests sowie eine automatisierte Stammdateneingabe, die eine manuelle Datenreplikation überflüssig macht, haben den Ausschlag für das PLM-System von Aras gegeben."

"Mit seiner sehr hohen Anpassungsfähigkeit an die Prozesse unserer Kunden spielt Aras Innovator nicht zuletzt in sensiblen Umfeldern wie beispielsweise der Medizintechnik seine Stärken voll aus", ist Aras-Geschäftsführer Jens Rollenmüller überzeugt.

Diese Möglichkeiten der Individualisierung gehen dabei aber nicht zu Lasten der Geschwindigkeit. "Der Rollout von Aras Innovator wird in mehreren Stufen durchführt und soll dann schnellstmöglich auch in weiteren Teilen des Demant-Diagnostikgeschäfts eingesetzt werden", so Jensby.

Über Interacoustics

Interacoustics ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von diagnostischen Lösungen für Hör- und Gleichgewichtstests. Seit mehr als 50 Jahren stellt das Unternehmen Hörgeräteakustikern präzise und schnelle Werkzeuge zur Verfügung, um Menschen mit Hörverlust und Gleichgewichtsstörungen zu helfen. Die Produkte werden weltweit über eigene Vertriebsgesellschaften und externe Distributoren verkauft. Interacoustics beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter, davon 200 am Hauptsitz im dänischen Middelfart. Interacoustics ist Teil des Gesundheitskonzerns Demant.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.