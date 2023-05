Kazakhstan Hockey Federation

Kasachische Eishockeyfans entrollten in Riga die größte Flagge Kasachstans

Riga, Lettland

Eishockeyfans in Riga haben die größte Flagge Kasachstans entrollt. Mit dieser einzigartigen Initiative zeigten die Fans ihre Unterstützung für die kasachische Hockey-Nationalmannschaft, die an der Hockey-Weltmeisterschaft teilnimmt. Die Veranstaltung fand am 13. Mai auf dem Platz in der Nähe des Sportkomplexes „Arena Riga" statt, wo in diesen Tagen die ersten Spiele der Meisterschaft begonnen haben.

Nach Meinung der Fans ist dies die größte Flagge der Republik Kasachstan in der Welt. Ihre Größe beträgt 800 Quadratmeter (40 Meter Länge, 20 Meter Breite).

Duman Kozhakhmetov, ein Anhänger der kasachischen Nationalmannschaft, erklärte:

„Wir haben die größte Flagge unseres Landes nach Riga gebracht, um unser Team zu unterstützen. Kasachstan hat eine lange Hockeytradition, und in den letzten 10 Jahren hat sich der Hockeysport aktiv entwickelt. Wir haben fast 40 Eisarenen und es gibt über 15.000 Hockey-Spieler. Das freut uns, die Fans. Wir wollen, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Kasachstan stattfindet und die ganze Welt unsere Gastfreundschaft zu schätzen weiß."

Die Republik Kasachstan ist ein Kandidat für die Ausrichtung der Hockey-Weltmeisterschaft 2027. Kasachstan ist ein großes multinationales Land mit einer einzigartigen Natur und einer gut entwickelten Infrastruktur. Die kasachischen Fans sind zuversichtlich, dass ihr Land bei der Organisation von Sportereignissen sehr professionell vorgehen wird, und die Besucher werden verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten nach ihrem Geschmack geboten bekommen, darunter Tourismus, Sport, nationale Küche, kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr.

Falls Kasachstan den Zuschlag erhält, werden die Spiele in zwei Städten ausgetragen: Astana und Almaty. Astana ist die jüngste Hauptstadt der Welt, eine moderne, sich entwickelnde Metropole, die im Jahr 2027 ihr 30-jähriges Bestehen feiern wird.

Almaty ist die größte Stadt Kasachstans mit einer über tausendjährigen Geschichte, malerischen Berglandschaften und einer gut ausgebauten Sport- und Unterhaltungsinfrastruktur.

An der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 nehmen Nationalmannschaften aus 16 Ländern teil. Die Spiele finden vom 12. bis 28. Mai in Lettland (Riga, Jurmala) und Finnland (Tampere) statt.

