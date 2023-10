Fürstentum Liechtenstein

21 Wettbewerbsbeiträge für den neuen Reisepass

Vaduz (ots)

Um die Öffentlichkeit in den Prozess der Neugestaltung des liechtensteinischen Reisepasses einzubeziehen, hat das Ausländer- und Passamt im Auftrag der Regierung im Juli 2023 einen Gestaltungswettbewerb gestartet. Per Eingabeschluss am 1. Oktober 2023 sind 21 Wettbewerbsbeiträge eingegangen.

Die Wettbewerbsbeiträge werden nun auf Einhaltung der formellen Kriterien hin überprüft. Anschliessend werden die Eingaben vollständig anonymisiert, um eine neutrale Bewertung durch das Beurteilungsgremium sicherzustellen. Die Bewertung und die Rangierung der Wettbewerbsbeiträge soll bis zum 31. Oktober 2023 abgeschlossen sein. Über den Ausgang des Wettbewerbs wird zu gegebenem Zeitpunkt informiert.