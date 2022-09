Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Risch zum Arbeitsgespräch bei Bundeskanzler Nehammer

Von 7. bis 9. September 2022 besuchte Regierungschef Daniel Risch Wien.

Vaduz (ots)

Die beiden Nachbarstaaten, Liechtenstein und Österreich, sind freundschaftlich und durch eine Vielzahl von Verträgen, die sämtliche Lebensbereiche der Bevölkerung beider Länder umfassen, auf das Engste verbunden. Es ist der liechtensteinischen Regierung ein Anliegen diese ausgezeichneten Beziehungen auf einer regelmässigen Basis zu pflegen. Gerade in Zeiten internationaler Spannungen und von Covid ist der Gedankenaustausch und die Abstimmung auf hoher politischer Ebene wesentlich.

So traf Regierungschef Daniel Risch am Freitag, 9. September mit Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Im Zentrum des Gespräches standen der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die Energieversorgung und die Teuerung. Im Zusammenhang mit dem Aufbau einer strategischen Gasreserve, wies Regierungschef Risch auf die Wichtigkeit dieser Kooperation zwischen den beiden Staaten hin. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, auf verlässliche Partner zählen zu können. Auch dem Nachhaltigkeitsgedanken wurde mit den Themen Umwelt und Klima Raum eingeräumt.

Im Gespräch kam die enge Verbundenheit zwischen den beiden Ländern, die Gleichgesinntheit in Fragen der europäischen Werte und die Bereitschaft einander in Krisenzeiten beizustehen, zum Ausdruck.