Fürstentum Liechtenstein

Empfang und Konferenz im Zeichen des Zollvertragsjubiläums in Bern

Vaduz (ots)

Der traditionelle Liechtenstein-Empfang in Bern fand am Donnerstag, 15. Juni 2023, ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Zollvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein statt und rundete die diesbezüglichen offiziellen Feierlichkeiten ab.

Zu Beginn des Empfangs würdigten Regierungschef Daniel Risch, Bundesrat Guy Parmelin und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni in ihren Ansprachen die Bedeutung des insbesondere für den wirtschaftlichen Aufschwung in Liechtenstein weichenstellenden Abkommens und die langjährige, ausgezeichnete sowie vielfältige Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Liechtenstein und der Schweiz.

Der Einladung zum von Tina Weirather und Fabio Nay moderierten Anlass waren neben den genannten Regierungsmitgliedern Landtagspräsident Albert Frick, Aussenministerin Dominique Hasler, weitere Mitglieder des Landtagspräsidiums, Schweizer National- und Ständeräte sowie liechtensteinische und Schweizer Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung wie auch Wirtschaft gefolgt. Die rund 170 Gäste nutzten den Abend, um die zwischenstaatlichen und von Freundschaft geprägten Beziehungen weiter zu vertiefen.

Vor dem Empfang nahmen über 80 Staatsangestellte beider Länder an einer Konferenz zum Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein teil. An der Tagung hielten Expertinnen sowie Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen Referate zu verschiedenen Aspekten des Zollvertrag und beleuchteten an einer Podiumsdiskussion Herausforderungen und aktuelle Fragestellungen.