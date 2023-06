Fürstentum Liechtenstein

Veranstaltung SFID BIC "Der Liechtensteiner European Digital Innovation Hub: digihub.li stellt sich vor"

Vaduz (ots)

Zum nächsten SFID "Blockchain & Innovation Circle" (BIC) am 20. Juni 2023 lädt die Stabsstelle Finanzplatzinnovation und Digitalisierung um 17.30 Uhr zu einem Online-Event ein.

Thema des nächsten BICs ist die Vorstellung des Liechtensteiner European Digital Innovation Hub (EDIH) "digihub.li". Es handelt sich bei digihub.li um eine Initiative die zu 50% von der EU-Kommission und zu 50% über einen Staatsbeitrag gefördert wird. Der EDIH soll die KMU und die öffentliche Verwaltung in der digitalen Transformation unterstützen. Auch die Bevölkerung soll durch verschiedene Angebote und Services in ihrer digitalen Kompetenz gefördert werden.

Die Veranstaltung richtet sich an die Liechtensteinischen KMUs, Unternehmer, Startups, die öffentliche Verwaltung und die breitere Bevölkerung, die Interesse an Digitalisierung und der digitalen Transformation haben und wissen wollen, was digihub.li konkret macht, für wen, wie es funktioniert und wie man sich daran beteiligen kann.

Die Veranstaltung wird von der SFID organisiert und moderiert und inhaltlich wird das Team von digihub.li präsentieren.

Die Veranstaltung ist online und öffentlich. Anmeldungen werden gerne unter info.sfid@llv.li oder +423 236 76 70 entgegengenommen.

Der Flyer ist hier zu finden.