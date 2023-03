Fürstentum Liechtenstein

Sportcamp Tenero für Jugendliche

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle für Sport organisiert jährlich ein Camp für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Das Lager findet wie jedes Jahr am Centro Sportivo Tenero direkt am Lago Maggiore statt. Die Infrastruktur ist perfekt für ein Sportcamp mit Ausflügen und diversen anderen Aktivitäten. Das Lager wird in den Frühlingsferien vom 17.-21. April 2023 durchgeführt. Kompetente Leiterpersonen werden das Lager begleiten und ein vielseitiges Programm anbieten. Im Vordergrund stehen Spass, Sport und das gemeinschaftliche Lagererlebnis. Dank der Liechtensteinischen Sportförderung ist das Sportcamp sehr preiswert.

Weitere Infos und den Anmeldetalon finden Sie unter www.ssp.llv.li