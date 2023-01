Holcim (Schweiz) AG

Auf dem Weg zu Netto Null: Holcim Schweiz und Hugelshofer Logistik AG elektrifizieren Zementlogistik

Eine nachhaltige Logistik ist für Holcim Schweiz ein wichtiger Pfeiler zur Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele. Mit der stetigen Elektrifizierung der Zement- und Betonlogistik kommt die Baustoffherstellerin einem umweltfreundlichen Transport ihrer Produkte einen grossen Schritt näher. Ab sofort ergänzt ein vollelektrischer LKW der Hugelshofer Logistik AG die E-Flotte und beliefert emissionsfrei und leise Betonwerke im Thurgau mit Zement.

E-Mobilität ist für Holcim Schweiz ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau ihrer nachhaltigen Transportlösungen. “Vor zwei Jahren hat Holcim als einer der ersten Baustoffhersteller der Schweiz Elektro-Betonfahrmischer in den Regionen Basel, Genf und Nordostschweiz auf die Strasse gebracht. Wir freuen uns, dass wir nun auch im Zementtransport auf Elektrifizierung setzen”, sagt Michael Brogioli, Manager Logistics Operations Schweiz und Haut-Rhin bei Holcim Schweiz. Seit Ende Januar beliefert ein vollelektrischer LKW aus dem Hause Hugelshofer Logistik AG Betonwerke in der Bodenseeregion mit Holcim Zement.

Emissionsfreie Logistik dank Elektroantrieb

E-LKWs sind ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigem Transportwesen. «Der Elektroantrieb eines LKW spart jährlich bis zu 80 Tonnen CO2 im Vergleich zu einem fossil betriebenen Diesel-LKW ein», so Michael Brogioli. Vorerst wird ein E-LKW des Volvo Serienmodells FH4x2 für die Kundschaft in der Ostschweiz eingesetzt, die Fahrten werden von der Hugelshofer Logistik AG ausgeführt. Weitere Anschaffungen sind in Planung mit dem Ziel, bis 2030 den CO2-Austoss in der Zementlogistik von Holcim um ein Viertel zu reduzieren. “In der Hugelshofer Logistik AG haben wir eine starke Partnerin gefunden, die unsere ambitionierte Nachhaltigkeitsvision teilt. Mit diesem Projekt beschleunigen wir gemeinsam den Wandel in der Logistikbranche weg von fossil betriebenen Trucks und hin zu E-LKWs”, erklärt Brogioli.

Dank des emissionsfreien Elektroantriebs der LKW werden keine direkten Schadstoffe wie Stickstoffoxide ausgestossen und Lärm wird auf ein Minimum reduziert. Die Lastwagen sind mit 540 kWh-Akkus ausgestattet und ermöglichen eine Leistung von 490 kW, was eine zuverlässige Reichweite von 300 Kilometern entspricht. Mit einer 350 kWh Schnellladung sind die Batterien in rund 90 Minuten wieder vollgeladen. «Mit der Investition in E-LKWs und die entsprechende Ladeinfrastruktur kommen wir unserem Ziel eines nachhaltigen Gütertransports einen grossen Schritt näher», so Martin Lörtscher, CEO der Hugelshofer Logistik AG.

Die Firma Möckli Beton AG ist einer der ersten Kunden in der Region, die mit dem E-LKW beliefert werden. "Mit unserem Recyclingbeton schliessen wir den Stoffkreislauf. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Zementlieferungen von Holcim ab sofort umweltfreundlich per E-LKW erhalten”, sagt Chris Möckli, Inhaber der Möckli Beton AG mit Sitz in Eschenz.

Pionierin in der Holcim Gruppe

Mit der Flottenerweiterung unterstützt Holcim Schweiz auch die Nachhaltigkeitsambitionen der Holcim Gruppe, die sich im Bereich Transport das Ziel gesetzt hat, bis 2030 30% aller LKW mit emissionsfreier Technologie zu erwerben. Der E-LKW von Holcim Schweiz und der Hugelshofer Logistik AG bildet hierbei den globalen Auftakt.

Mit dem Einsatz von E-Fahrmischern legte Holcim vor zwei Jahren den Grundstein für einen nachhaltigen Betontransport. Nun folgt mit den E-LKW-Fahrten der Startschuss für die Elektrifizierung der Zementlogistik. Auch im Bereich Kies wird nach zukunftsfähigen Mobilitätslösungen gesucht: Holcim Schweiz arbeitet mit Hochdruck an der Umrüstung von Fahrzeugen und Maschinen auf elektrische Antriebsformen. Zudem ist der Ausbau der Transportkapazitäten auf der Schiene integraler Bestandteil der Net-Zero-Roadmap: Wo immer möglich, setzt Holcim Bahnwagen ein. Derzeit werden ca. 30% der Zementlieferungen über die Schiene abgewickelt, was jährlich rund 90% CO2 im Vergleich zum Strassengüterverkehr einspart. Mit den E-LKW Fahrten fokussiert Holcim auf jene Betonwerke in der Schweiz ohne Bahnanschluss.

Medienkontakt Holcim

Telefon: 058 850 68 48

E-Mail: communications-ch@holcim.com

Medienkontakt Hugelshofer

Martin LörtscherTelefon: 052 728 05 40

E-Mail: martin.loertscher@hugelshofer.swiss

Über Holcim (Schweiz) AG

Die Holcim (Schweiz) AG ist eine der führenden Anbieterinnen der Schweiz für innovative und nachhaltige Baulösungen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Infrastruktur. An 55 schweizweiten Standorten produziert das Unternehmen Beton, Kies und Zement und recycelt Abbruchmaterialien zu ressourcenschonenden Produkten. Nachhaltigkeit steht dabei im Zentrum der Geschäftstätigkeit: Als Vorreiterin bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen hat sich Holcim Schweiz zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe zu produzieren. Um diese Vision zu erreichen, setzt Holcim auf Kreislaufwirtschaft und reduziert CO2 entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Holcim Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der global tätigen Holcim Ltd und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende in drei Zementwerken, 16 Kieswerken, 36 Betonwerken und mehreren Recyclingcentern.

www.holcim.ch

Über die Hugelshofer Logistik AG

Die Hugelshofer Logistik AG ist ein mittelständisches Schweizer Transport- und Logistikunternehmen. Von einer ehemaligen Lohnkutscherei Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Betrieb zu einem hochmodernen Konzern entwickelt. Die Firma feierte 2022 ihr 145-jähriges Jubiläum. Mit über 400 Mitarbeitenden und 250 Fahrzeugen, bietet man den Kunden erstklassige Leistungen in den Bereichen Transport, Logistik und Recycling/Entsorgung an. Als Umwelt zertifizierter Betrieb (ISO 14‘001) engagiert sich Hugelshofer seit vielen Jahren für einen nachhaltigen Gütertransport. Daher hat man sich auf freiwilliger Basis dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen im Bereich Strassen-Transporte bis 2030 um 50 Prozent zu reduziert. Mit dem gezielten Ausbau der E-LKW-Flotte, damit verbunden auch dem Aufbau der eigenen Ladeinfrastruktur und dem Ausbau der Solarstromproduktion, soll dieses ambitiöse Ziel erreicht werden.