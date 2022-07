Medieninformation: Air France startet diesen Winter nach New York-Newark

Panta Rhei PR AG

Air France startet diesen Winter wieder nach New York-Newark

Air France ergänzt diesen Winter ihre Verbindung nach New York-John F. Kennedy mit einem täglichen Direktflug nach New York-Newark Liberty International

Mit bis zu 16 Flügen pro Tag ab Zürich, Basel und Genf bietet Air France ideale Anschlussverbindungen aus der Schweiz

Führend auf der Strecke Paris–New York baut Air France ihre Kapazitäten zwischen den beiden Städten weiter aus: Ab dem 12. Dezember 2022 bietet die Fluggesellschaft ganzjährig eine tägliche Non-Stop-Verbindung zwischen dem Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle und New York-Newark Liberty (EWR) an. Der zweitgrösste internationale Flughafen im Grossraum New York liegt nur rund 30 Kilometer von Manhattan entfernt.

Zum Einsatz kommt die Boeing 777-200 mit einer Kapazität von 280 Sitzen (40 Business Class, 24 Premium Economy Class und 216 Economy Class) und mit WiFi-Ausstattung.

Flugplan (in Ortszeit)

AF062: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 12:30 Uhr, Ankunft um 15:00 Uhr

AF063: Abflug New York Newark Liberty um 17:05 Uhr, Ankunft um 06:05 Uhr (am Folgetag)

Mit diesem täglichen Flug kehrt Air France nach Newark zurück, einem Ziel, das die Fluggesellschaft bis 2012 bereits mit Non-Stop-Flügen bediente. Die Wiederaufnahme stellt eine zusätzliche Verbindung zum Shuttle-Service zwischen Paris-Charles de Gaulle und New York-John F. Kennedy sein, der mit sechs täglichen Flügen von Air France und zwei Flügen der Skyteam-Allianzpartnerin Delta Air Lines eingeführt wurde.

New York-Newark Liberty wird in diesem Winter das 18. Ziel von Air France in Nordamerika sein, nebst Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Seattle, Washington D.C., Montreal, Toronto, Vancouver, sowie Cancun und Mexiko-Stadt.

Einzelheiten zum Flugplan und zu den Tarifen finden sich unter airfrance.ch.

Dieser Flugplan kann sich ändern und erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die erforderlichen staatlichen Genehmigungen erteilt werden. Air France bittet ihre Fluggäste, sich vor der Reise über die Reisebeschränkungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu informieren. Ausführlichere Informationen sind zu finden unter airfrance.traveldoc.aero.

