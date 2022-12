Änderung der Topographienverordnung und der Verordnung über die Einhebung von Gebühren nach dem Designgesetz

Vaduz (ots) - Die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) sind am Dienstag, 13. Dezember 2022 anlässlich eines Austauschs über aktuelle Themen der Wirtschaft im Regierungsgebäude zusammengekommen. Die Traktandenliste der jüngsten Ausgabe des alljährlichen Herbsttreffens wies eine Vielzahl an zu erörternden Punkten aus. Im Anschluss an die Begrüssung durch ...

mehr