Fürstentum Liechtenstein

Das LOC und die Regierung unterzeichnen die Leistungsvereinbarung 2023 bis 2026

Vaduz (ots)

Sportministerin Dominique Hasler und LOC Präsident Stefan Marxer sowie LOC Geschäftsführer Beat Wachter unterzeichneten am Mittwoch, 14. Dezember feierlich die Leistungsvereinbarung zur verbandsorganisierten Sportförderung für die Jahre 2023 bis 2026.

Die verbandsorganisierte Breiten- und Leistungssportförderung in Liechtenstein hat aufgrund der Revision des Sportgesetzes im Jahr 2018 und der damit verbundenen Auslagerung von Aufgaben an das Liechtenstein Olympic Committee (LOC) einen grossen Entwicklungsschub erfahren. Die Auslagerung dieser Staatsaufgabe an die private-rechtliche Organisation des LOCs hat sich seit der Umstellung bewährt und wird als Erfolgsmodell angesehen. Dies bestätigte der Landtag an seiner Sitzung von Ende September 2022. Er genehmigte für die Weiterentwicklung des Sports - vor allem in Sachen Verbandsförderung im Breiten- und Leistungssport, Professionalisierung des Umfeldes für Athletinnen und Athleten und Erweiterungen des Leistungskatalogs im Einsatz für glaubwürdigen Sport - eine Erhöhung der Mittel um CHF 1'240'000 pro Jahr. Entsprechend sprach sich der Landtag einstimmig dafür aus, die Mittel für die verbandsorganisierte Breiten- und Leistungssportförderung für die Jahre 2023 bis 2026 auf jährlich CHF 3'030'000 festzulegen.

Sportministerin Dominique Hasler zeigte sich sehr erfreut darüber, dass es mit vereinten Kräften gelungen ist die Förderung für den Sport in Liechtenstein substanziell zu erhöhen und damit einen massgeblichen Entwicklungsschritt anzustossen. "Mit den zusätzlichen Mitteln und der damit verbundenen Verbesserung des Umfeldes im Breiten- und insbesondere im Leistungssport konnte ein Quantensprung eingeleitet werden."

Auch die Verantwortlichen des LOC zeigten sich glücklich und dankbar für die Unterstützung der Regierung und des Landtags für den Sport in Liechtenstein. "Diese neue Ausgangslage gibt uns die Möglichkeit weitere Professionalisierungsschritte im Bereich der Verbandsförderung umzusetzen und die Strukturen zu stärken", sagte LOC Präsident Stefan Marxer anlässlich der Unterzeichnung. LOC Geschäftsführer Beat Wachter freute sich über das in das LOC gesetzte Vertrauen. "Wir, die gesamte Organisation des LOCs, freut sich über das in uns gesetzte Vertrauen. Wir sind uns aber auch der Verantwortung bewusst und wollen die zur Verfügung gestellten Mittel wirkungsvoll für den Sport in Liechtenstein einsetzen. Es wartet nun viel Arbeit auf uns, der wir uns mit Freude und Demut widmen werden."

Die Sportministerin bedankte sich für die gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe und hob das Zukunftspotential der neuen Vereinbarung hervor. "Wir sind für die nächsten vier Jahre im Bereich der verbandsorganisierten Sportförderung nun gut aufgestellt und ich freue mich auf die weiter konstruktive Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung des Sports in Liechtenstein."