Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch trifft sich in Bern mit den Botschafterinnen und Botschaftern der EU-Staaten

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch traf sich am Mittwoch, 9. November 2022 in Bern mit dem Botschafter der EU-Delegation sowie mit den Botschafterinnen und Botschaftern der EU-Staaten. Die Einladung an Regierungschef Risch ging auf Initiative der am 1. November 2022 unerwartet verstorbenen tschechischen Botschafterin Katerina Fialková zurück. Tschechien hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der EU inne. Regierungschef Risch würdigte das Schaffen und vor allem auch die grossen Bemühungen von Botschafterin Fialková in Bezug auf die Beziehungen zwischen Tschechien und Liechtenstein.

In seinem Referat erläuterte Regierungschef Risch die Beziehungen Liechtensteins zu Europa. Er tat dies im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen, die nur mit Kooperationen zwischen allen europäischen Staaten gemeistert werden können. Er betonte, dass vor allem der Dialog mit den Nachbarländern Schweiz und Österreich sowie mit allen europäischen Staaten von grosser Bedeutung sei und zeigte auf, wie der EWR für Liechtenstein als Integrationsmodell funktioniert. Der Regierungschef wies darauf hin, dass sich gerade in schwierigen Zeiten zeige, "dass Europa zusammenstehen und zusammenarbeiten kann und dass diese Zusammenarbeit auch funktioniert". Im Anschluss des Referats entstand eine Diskussion rund um die liechtensteinischen Positionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der aktuellen Energieversorgung sowie anderen europabezogenen Themen.