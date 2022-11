Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch beim Treffen der EU/EFTA-Finanzminister in Brüssel

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch nahm am Dienstag, 8. November 2022, am Treffen der EFTA-Wirtschaft- und Finanzminister mit dem EU-Rat in Brüssel teil. Der Europäische Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (Ecofin-Rat) tauscht sich traditionsgemäss einmal jährlich mit den Regierungskollegen der EFTA-Staaten aus. Nachdem Liechtenstein dieses Jahr den Vorsitz des EFTA-Wirtschaftsausschusses innehat, hat Regierungschef Daniel Risch das gemeinsame Statement der EFTA-Staaten zum Thema "Geopolitik, Energiepreise und Inflation" vorgestellt. Anschliessend informierte Regierungschef Daniel Risch die EU/EFTA-Finanzminister über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Liechtenstein. "Der Austausch der EFTA-Staaten mit Vertretern der Europäischen Union ist im Lichte der aktuellen geopolitischen Entwicklungen von grosser Bedeutung. Insbesondere die Energieversorgung sowie die Energiepreise standen im Fokus der Diskussionen", so der Regierungschef.

Am Vorabend der Sitzung fand auf Einladung Liechtensteins ein Abendessen mit den Vertretern der EFTA-Staaten in der Liechtensteinischen Botschaft in Brüssel statt. Des Weiteren traf sich Regierungschef Daniel Risch mit dem spanischen Generalsekretär für Finanzen sowie internationale Finanzierungen, Carlos Cuerpo, um Beschränkungen im Steuerbereich zu diskutieren. Nach der offiziellen EFTA-Ecofin-Sitzung wurde die Reise mit einem bilateralen Austausch zwischen dem Regierungschef Daniel Risch und dem norwegischen Finanzminister, Trygve Slagsvold Vedum, abgerundet. Dabei wurden vor allem Fortschritte und Verbesserungsmöglichkeiten des Verfahrens betreffend die Übernahme der zahlreichen hängigen EU-Rechtsakte im Finanzdienstleistungsbereich ins EWR-Abkommen besprochen.