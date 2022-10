Fürstentum Liechtenstein

Top-Referentinnen bieten Inspiration am Businesstag für Frauen

Vaduz (ots)

Der 15. Businesstag für Frauen am Donnerstag, 27. Oktober 2022 in Vaduz hat erneut inspirierende Top-Managerinnen und Unternehmerinnen wie Simona Scarpaleggia, Petra Jenner, Giada Ilardo, Gerlinde Manz-Christ, Christine Egger-Schöb und Florentina Öhri auf die Bühne gebracht.

Der Businesstag für Frauen ist der zentrale Treffpunkt für berufstätige Frauen und vermittelt Erfolgsrezepte und persönliche Rollenvorbilder. Die diesjährige Jubiläumsausgabe begeisterte rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bot erneut hochkarätige Referentinnen, interessante Workshops und attraktive Networking-Plattformen.

Nach der Begrüssung durch Regierungsrat Manuel Frick zeigte Top-Managerin Petra Jenner die Wichtigkeit einer modernen Unternehmenskultur auf, um Frauen zu begeistern. Sie berichtete anhand konkreter Beispiele, wie Frauen zur Stärkung von Vielfalt und Innovation beitragen und welche Massnahmen nötig sind. Jenner ist eine der führenden weiblichen Köpfe der Technologiebranche und hatte leitende Funktionen bei Microsoft und Salesforce inne, bevor sie zu Splunk wechselte.

Chancen am Schopf packen

Anschliessend diskutierte Moderatorin Monika Schärer mit zwei regionalen Unternehmerinnen über ihre persönlichen Erfahrungen und ihre beruflichen Massnahmen, um Frauen besser zu fördern. Christine Egger-Schöb leitet die Holzbaufirma Schöb in zweiter Generation mit ihrem Bruder und rät Frauen dazu, ihre Bescheidenheit abzulegen und Chancen am Schopf zu packen. Florentina Öhri ist nach dem Studium ihren eigenen Weg gegangen: "Mein Traum war es, selbstständig eine eigene Apotheke zu führen und meinen Traumberuf weiter ausüben zu können. Diesen Traum habe ich mir erfüllt." Mittlerweile führt sie drei Apotheken in Liechtenstein und der Ostschweiz.

Vor der Pause betrat die ehemalige Ikea-Schweiz-Chefin Simona Scarpaleggia die Bühne. Die langjährige Top-Managerin berichtete über ihre berufliche Karriere und ihr Engagement für Chancengleichheit. Scarpaleggia initiierte 2013 die Vereinigung "Advance - Women in Swiss Business" mit dem Ziel, mehr Frauen in die Chefetagen zu bringen. Seit ihrem Ausscheiden bei Ikea unterstützt sie Unternehmen bei der Zertifizierung im Hinblick auf die Chancengleichheit.

Self-Leadership und Gründergeist

Nach der Pause konnten zwei glückliche Gewinnerinnen jeweils einen Weiterbildungsgutschein der Universität Liechtenstein und des Berufs- und Weiterbildungszentrums Buchs Sargans entgegennehmen. Anschliessend legte Gerlinde Manz-Christ dar, warum Self-Leadership wichtig für ein glückliches Leben ist. Die ehemalige Diplomatin coacht heute Führungskräfte und hat zuletzt einen Reisebegleiter für den persönlichen Wandel publiziert.

Einen besonders steilen Aufstieg hat Giada Ilardo erlebt. Sie schmiss das Kunstgymnasium hin und gründete mit 16 Jahren ihr Unternehmen. Heute führt sie die führende Tattoo- und Piercing-Gruppe Europas mit eigener Luxus-Schmuck-Linie sowie drei Boutiquen und rund 40 Mitarbeitenden. Sie erzählte im Talk offen und authentisch, wie ihr beruflicher Aufstieg trotz zahlreicher Hindernisse gelang und gab den Teilnehmerinnen zahlreiche Erfolgsrezepte für ihren persönlichen Weg mit.

LLB-Businesstag-Award geht an Clarissa Steurer

Zum Abschluss der Tagung zeichneten die Veranstalter gemeinsam mit der Liechtensteinischen Landesbank zum sechsten Mal eine Unternehmerin oder Geschäftsfrau aus. Preisträgerin des diesjährigen LLB-Businesstag-Awards ist die Vorarlberger Jungunternehmerin Clarissa Steurer. Sie gründete 2019 die Clarissakork GmbH und hat das Label für Teppiche und Wohnaccessoires aus Kork seither ständig ausgebaut. Die Juryvorsitzende Natalie Flatz, Geschäftsleitungsmitglied der Liechtensteinischen Landesbank, würdigte in ihrer Laudatio den starken Fokus auf Nachhaltigkeit im Schaffen von Clarissa Steurer.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten im Vorfeld informative Workshops zu Themen wie Altersvorsorge, Netzwerken und Führung besuchen. Ausserdem boten die Apéros die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen und unter den Teilnehmenden zu vernetzen. Der Businesstag für Frauen wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt. Veranstalter sind die Eventagentur Skunk und das Seminarhaus Boja19.