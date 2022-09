Fürstentum Liechtenstein

Neue Trägerschaft fürs Sorgentelefon "147": Beratungsangebote von Pro Juventute neu auch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Das "Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche in Liechtenstein" wird nach 34 Jahren in eine neue Trägerschaft überführt. Künftig wird das Sorgentelefon - unter der gleichen Gratis-Telefonnummer 147 - nicht mehr von der Lazarus-Gemeinschaft Liechtenstein, sondern von der schweizerischen Organisation Pro Juventute betreut.

Sorgentelefon 147 hat sich bewährt

Das im Jahr 1990 angelaufene Sorgentelefon hat sich bewährt. Das Spektrum der Gründe für einen Anruf umfasste so ziemlich alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens: Von Schulnoten-Angst über Gewalt bis hin zur Suizidgefahr. Die 50 bisherigen, ehrenamtlich tätigen Beraterinnen und Berater der Lazarus-Gemeinschaft Liechtenstein haben in den vergangenen 34 Jahren im Wechsel einen 24-Stunden-Dienst geleistet, der oft bis an die Grenzen der Belastung ging. Die Bemühungen, die Hilfe- und Ratsuchenden zu unterstützen, waren grösstenteils erfolgreich. Aufgrund des altersbedingten Rückgangs wurde es zunehmend schwieriger, Beraterinnen und Berater für diese Tätigkeit zu finden.

Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Mit Pro Juventute Schweiz konnte eine gute Nachfolgelösung gefunden werden. Neu stehen die kostenlosen, vertraulichen und professionellen Beratungsangebote der Homepage 147.ch auch in Liechtenstein zur Verfügung: Per Telefon 147, per SMS sowie über 147.ch auch per Chat. Dazu wurde eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Land Liechtenstein und Pro Juventute abgeschlossen.

Unter www.projuventute.ch können sich neu auch Eltern bei kleinen und grossen Sorgen rund um die Uhr an 365 Tagen Unterstützung holen. Die Elternberatung ist unter der Telefonnummer +41 (0) 58 261 61 61 oder per Mail elternberatung@projuventute.ch erreichbar und zu bestimmten Zeiten auch per Chat (ohne Registrierung). Die Öffnungszeiten des Chats sind online auffindbar.