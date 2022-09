Fürstentum Liechtenstein

Teilnahme an deutschsprachiger Online-Filmjury für Jugendliche aus Liechtenstein

Der Young Audience Award, die Auszeichnung für den besten europäischen Jugendfilm, wird seit 2012 vergeben und ist eine offizielle Kategorie des Europäischen Filmpreises. Eine gesamteuropäische Jugendfilmjury entscheidet, welcher der drei nominierten Filme den Young Audience Award erhält.

In diesem Jahr wird es erstmals - als Teil der gesamteuropäischen Jugendfilmjury - eine grenzüberschreitende deutschsprachige Online-Filmjury geben. Auch Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren aus Liechtenstein sind eingeladen, sich dafür zu bewerben. Bei der Online-Filmjury können sich Jugendliche über Ländergrenzen hinweg mit anderen deutschsprachigen Jugendlichen aus ganz Europa austauschen und vernetzen.

An zwei Tagen lernen sich die Teilnehmenden aus den verschiedenen Ländern zunächst online kennen und erhalten einen Einblick in die Filmanalyse und Filmbewertung. Über eine Streaming-Plattform werden die Filme in den darauffolgenden Tagen angesehen. Beim zweiten digitalen Termin besprechen und analysieren die Jurymitglieder die für den Young Audience Award nominierten Filme. Anschliessend können sie für ihren Lieblingsfilm abstimmen und an den digitalen Programmpunkten der European Film Academy teilnehmen - darunter Q&As mit den Filmemachern und Filmemacherinnen. Bei der Award Ceremony wird der Gewinnerfilm verkündet. Die Veranstaltung findet zwischen dem 6. und 13. November 2022 statt.

Bis zum 23. Oktober 2022 können sich Filmfans im Alter zwischen 12 und 14 Jahren für dieses einzigartige Erlebnis bewerben. Die Teilnahme ist für die Jugendlichen kostenfrei.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind zu finden unter: https://www.filmuniversitaet.de/studium/studienangebot/kinderfilmuni/young-audience-award-2022.

Weitere Informationen sind ausserdem unter https://kinderfilmuni.projekte-filmuni.de/young-audience-award-2022/ und https://yaa.europeanfilmawards.eu/ verfügbar oder können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 52, E-Mail: kulturschaffen@llv.li angefordert werden.