Fürstentum Liechtenstein

Waldbrand

Vaduz (ots)

Die liechtensteinischen Wälder befinden sich grösstenteils an Hanglagen oder im Alpengebiet mit meist beschränkter Zugänglichkeit. Um Waldbrände in diesem Gelände wirksam bekämpfen zu können, bilden die Feuerwehren zusammen mit den Forstdiensten der Gemeinden und der Liechtensteinischen Bergrettung eine Einsatzgruppe Waldbrand.

Nachdem die rund 90 Mitglieder der Einsatzgruppe im letzten Jahr die Grundausbildung zum Thema Waldbrandbekämpfung erhielten, steht in diesem Jahr die einsatzmässige Arbeit im schwierigen Gelände im Zentrum. Die Ausbildung findet am Freitag, 30.September 2022, und am Samstag, 1. Oktober 2022 in Mauren/Schaanwald statt; wegen der vielen Teilnehmer verteilt auf zwei Tage.

Übungsgelände ist der Wald oberhalb von Schaanwald. Neben den Lektionen an Vormittag findet auch die Einsatzübung am Nachmittag in dem anspruchsvollen Gelände statt.