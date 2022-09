Fürstentum Liechtenstein

Politiklehrgang für Frauen 2023 - Anmeldungen bis 21. November 2022

Vaduz (ots)

Im Januar 2023 heisst es wieder: Politisches Engagement - die Herausforderung für mich? Der bewährte, länderübergreifende Politiklehrgang für Frauen wird auch im kommenden Jahr angeboten. Die insgesamt sechs Module werden von Lehrbeauftragten aus Liechtenstein und Vorarlberg geleitet.

Zahlreiche Frauen aus Liechtenstein haben den Politiklehrgang bereits erfolgreich abgeschlossen und engagieren sich in politischen oder gesellschaftlichen Funktionen.

Der Lehrgang unter dem Motto mitreden - mitentscheiden - mitgestalten befasst sich mit folgenden Themen:

- STANDORTBESTIMMUNG, Politisches Engagement - die Herausforderung für mich? Bernadette Kubik-Risch und Gabi Jansen, Gemeindeamt Koblach

- GENDER UND DIVERSITY, Sabine Juffinger, Gemeindeamt Koblach

- DAS politische System Liechtensteins und Vorarlbergs - Theorie und anschliessend Politik-Talk mit aktiven Politikerinnen, Wilfried Marxer und Peter Bussjäger, Rathaus Schaan

- Demokratie - Politik - Frauenpolitik, Sieglinde Rosenberger, Gemeindeamt Koblach

- Konfliktmanagement, Ursula Kremmel, Gemeindeamt Koblach

- PR und Medientraining + Social Media, Angelika Böhler, Gemeindeamt Koblach

Der Lehrgang beginnt mit dem ersten Modul am 27. Januar 2023 in Koblach und schliesst mit der Zertifikatsübergabe am 1. Dezember 2023 ab. Teilnehmerinnen aus Liechtenstein stehen fünf Plätze zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 21. November 2022. Weitere Informationen und der Flyer zum Politiklehrgang sind beim Amt für Soziale Dienste, Fachbereich Chancengleichheit, per Telefon 236 60 60, per E-Mail info.cg@llv.li, oder auf der Homepage www.asd.llv.li (Rubrik Chancengleichheit) erhältlich.

Hinweis: Sollten sich die Rahmenbedingungen durch die COVID-19-Pandemie verändern, wird der Lehrgang hybrid bzw. online durchgeführt.