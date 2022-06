Fürstentum Liechtenstein

Kurse für Maschinisten der Feuerwehren und FK Wassertransport

Vaduz (ots)

Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni 2022, finden in Vaduz zwei Kurse zum Thema Motorspritzen und Wasserförderung statt. Beide Kurse dienen der Vertiefung der Kenntnisse von Maschinisten der Gemeindefeuerwehren.

Am ersten Tag, welcher unter der Leitung von Kurskommandant Daniel Marxer aus Eschen steht, erlernen die Teilnehmer die Bedienung und die einsatzbezogene Anwendung von grossen Motorspritzen. Diese Pumpen liefern mehr als 3'000 Liter Wasser in der Minute bei 10 bar Druck, wofür es auch entsprechendes Schlauchmaterial und Ausgleichsbecken braucht.

Beim Fachkurs Wassertransport mit grossen Mitteln am folgenden Tag steht die mehrstufige Wasserförderung mit Motorspritzen im Zentrum. Die Teilnehmer erweitern ihr Grundwissen im Wassertransport und erlernen die Berechnung von Wassermengen und der Bestimmung von Pumpenstandorten. Das Erlernte wird an einer grossen Übung am Samstagnachmittag mit einem Wassertransport vom Schloss Vaduz nach Triesenberg gleich in die Tat umgesetzt. Dieser Kurs steht unter der Leitung von Kurskommandant Thomas Kerschbaum aus Mauren.