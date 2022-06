Britischer Minister zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots) - Der Investor Summit Liechtenstein hat am Mittwoch, 8. Juni erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren vernetzt. Stargäste waren Investor Carsten Maschmeyer aus "Die Höhle der Löwen" und LGT-Verwaltungsratspräsident Prinz Max von und zu Liechtenstein. Am Investor Summit Liechtenstein dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Die 11. Ausgabe der Veranstaltung am ...

mehr