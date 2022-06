Fürstentum Liechtenstein

Ausgewählte Startups buhlen um die Gunst von über 300 Gästen

Vaduz (ots)

Der Investor Summit Liechtenstein hat am Mittwoch, 8. Juni erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren vernetzt. Stargäste waren Investor Carsten Maschmeyer aus "Die Höhle der Löwen" und LGT-Verwaltungsratspräsident Prinz Max von und zu Liechtenstein.

Am Investor Summit Liechtenstein dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Die 11. Ausgabe der Veranstaltung am 8. Juni 2022 in Schaan/Liechtenstein hat erneut Investoren und Entscheidungsträger mit ausgewählten Startups vernetzt. Die Tagung wurde von Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni eröffnet. Sie führte zahlreiche Vorzüge des Standorts Liechtenstein auf und appellierte an die Start-Ups: "Hier bei uns erhalten Ihre innovativen oder gar revolutionären Ideen die Möglichkeit, Realität zu werden. Wir sind mittendrin, gut vernetzt, pragmatisch und zuverlässig - kurzum: ein starker Partner".

Wie attraktiv die Möglichkeiten am Investor Summit sind, zeigte anschliessend Moderatorin Lizan Kuster anhand konkreter Erfolgsbeispiele auf. Drei Jungunternehmen aus Liechtenstein und der Schweiz berichteten, wie sie am Investor Summit Geldgeber von ihrer Idee überzeugen und dadurch ihr Startup erfolgreich weiterentwickeln konnten.

7 Startups ausgewählt

Auch in diesem Jahr präsentierten sich erneut ausgewählte Startups und Wachstumsunternehmen vor rund 300 hochkarätigen Entscheidungsträgern und Investoren. Die Startups hatten so die einzigartige Gelegenheit, hochkarätige Investoren und Entscheidungsträger von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen und Geldgeber für ihr weiteres Wachstum zu finden. Insgesamt sieben Startups aus Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland buhlten um die Gunst der Investoren. Ihre Geschäftsfelder reichen von digitalen Tools für Anleger, Unternehmer und Privatkunden bis zu autonomen Drohnen-Systemen für die Heimlieferung von Warenbestellungen.

Diskussionsrunde zum Startup-Ökosystem

In einer Talkrunde diskutiert Moderatorin Lizan Kuster mit drei Vertretern des Startup-Ökosystems über die Chancen und Herausforderungen am Standort Liechtenstein. An der Panelrunde nahmen Christian Wolf, Business Angel und Partner der Beratungsfirma BDO (Liechtenstein), Reto Näscher, Mitgründer des Insur-Tech-Start-ups the prosperity company, und Mathias Jaeggi, CEO und Partner des Venture-Capital-Firma SeedX Liechtenstein, teil. Sie zeigten sich überzeugt, dass Liechtenstein grosses Potenzial im Startup-Bereich hat und diese Chancen aktiv nutzen muss, um im internationalen Wettbewerb um gute Geschäftsideen und junge Talente mithalten zu können.

Ein Löwe und ein Prinz auf der Bühne

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung waren die Auftritte von zwei absoluten Top-Investoren. LGT-Verwaltungsratspräsident Prinz Max von und zu Liechtenstein sprach darüber, warum sich nachhaltige Anlagen und positive Renditeerwartungen nicht ausschliessen. So baut die LGT-Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich "Impact Investing" massiv aus und investiert in Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, welche beispielsweise unterversorgten Verbrauchern Zugang zu besseren Lebensgrundlagen, Informationen und Dienstleistungen bieten.

Zum Abschluss der Tagung trat Carsten Maschmeyer auf. Er ist Mentor in der bekannten TV-Show "Die Höhle der Löwen" und stellt seine unternehmerische Erfahrung jungen Gründern zur Verfügung. Im Kaminfeuergespräch mit Moderatorin Lizan Kuster erzählte er davon, wie er eine Finanzberatung in Rekordzeit zu einem internationalen Konzern aufbaute und warum er seit dem Verkauf seines Unternehmens in Startups investiert. Maschmeyer zeigte sich begeistert von den Pitches der Startups und lobte insbesondere die attraktiven Rahmenbedingungen am Standort Liechtenstein.

Workshops und Networking

Im Rahmen der Veranstaltung konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen. Gelegenheiten dazu bot einerseits das Venture-Capital-Breakfast von Seed X Liechtenstein und anderseits die Workshops. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dabei von erfahrenen Investoren und Gründern lernen. Die Workshops fanden in Zusammenarbeit mit Business-Angel-Organisationen, Venture-Capital-Gesellschaften und weiteren Partnern statt.

Der Investor Summit Liechtenstein wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie von zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt. Hauptpartner sind the prosperity company und BDO (Liechtenstein). Veranstalter ist die Eventagentur Skunk AG. Patronatsträger sind die Liechtensteinische Regierung und der Verein Liechtensteiner Investitionsmarkt.