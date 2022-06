Mehrere Mutationen in der Unterrichtskommission des Liechtensteinischen Gymnasiums

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juni 2022, eine Neubestellung für den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein vorgenommen. Für die Mandatsperiode vom 19. Juni 2022 bis am 18. Juni 2026 wird Miriam Calörtscher aus Mauren demnach erneut im Gremium Einsitz nehmen. Calörtscher fungierte bereits in ihrer ersten ...

