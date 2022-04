Fürstentum Liechtenstein

Heidi Gstöhl wird Leiterin des Amtes für Soziale Dienste

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 29. März 2022 Heidi Gstöhl zur Leiterin des Amtes für Soziale Dienste bestellt. Der bisherige Leiter, Hugo Risch, geht per Ende August 2022 in Frühpension.

Heidi Gstöhl ist liechtensteinische Staatsbürgerin, lebt aber seit längerer Zeit in St. Gallen, wo sie seit 2008 das Amt für Gesellschaftsfragen leitet. In dieser Funktion konnte sie umfangreiche und vielseitige Führungserfahrung im Sozialbereich sammeln. Seit 2020 ist Heidi Gstöhl zudem als nebenamtliche stellvertretende Jugendrichterin am Landgericht in Vaduz tätig. Nach dem Studium der Staatswissenschaften an der Universität St. Gallen hat sie ein Nachdiplomstudium in "Change Management" an der damaligen Fachhochschule Liechtenstein sowie einen Executive Master in Public Administration an der Universität Bern absolviert.

Heidi Gstöhl wird die Stelle als Amtsleiterin am 1. September 2022 antreten.