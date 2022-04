Fürstentum Liechtenstein

Neues Mitglied für den Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 29. März 2022 Volkmar Ritter aus Vaduz als ordentliches Mitglied in den Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht (FMA) bestellt. Die Amtsdauer eines Mitglieds beträgt vom Zeitpunkt seiner Bestellung fünf Jahre. Volkmar Ritter hat an der Universität St. Gallen (HSG) Informations- und Technologiemanagement studiert und verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen FinTech, digitale Innovation und Decentralized Finance. Die Regierung dankt Volkmar Ritter für seine Bereitschaft, im Aufsichtsrat der FMA mitzuwirken und wünscht ihm bei dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Die Neubestellung war erforderlich, da Christian Batliner per 1. Januar 2022 vom ordentlichen Mitglied zum neuen Präsidenten des Aufsichtsrats berufen wurde und dadurch eine Vakanz im Aufsichtsrat entstand. Neben Präsident Christian Batliner (Triesen) und dem neu bestellten Mitglied Volkmar Ritter sind im Aufsichtsrat der FMA weiterhin Michèle Borgeaud (Altendorf) sowie Yvonne Lang Ketterer (Wädenswil) und Jürg Meier (Eschen) tätig.