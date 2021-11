Fürstentum Liechtenstein

Michael Valersi wird Leiter der Stabsstelle Cyber-Sicherheit

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. November 2021 Michael Valersi zum Leiter der neu geschaffenen Stabsstelle Cyber-Sicherheit bestellt.

Michael Valersi ist seit 2009 als stellvertretender Leiter bei der Datenschutzstelle vor allem im technischen Datenschutz tätig. Er studierte Informatik mit Schwerpunkt IT-Sicherheit und Forensik unter anderem an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo er seine Master-Thesis am Lehrstuhl für Informatik 1, IT-Sicherheitsinfrastrukturen, schrieb. Neben seiner Tätigkeit bei der Datenschutzstelle ist er als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger beim Landesgericht Feldkirch für das Fachgebiet Forensische Datensicherung, Datenrekonstruktion und Datenauswertung eingetragen. Darüber hinaus ist er Certified Information Systems Auditor (CISA), sprich Inhaber einer weltweit anerkannten Zertifizierung für die Bereiche Revision, Kontrolle und Sicherheit von Informationssystemen. Er arbeitete mehrere Jahre in der forensischen Informatik, der IT-Beweismittelsicherung und Analyse von Schadsoftware, bis er 2009 zur Datenschutzstelle wechselte.

Michael Valersi wird die Leitung der Stabsstelle Cyber-Sicherheit spätestens am 1. März 2022 übernehmen.