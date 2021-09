Fürstentum Liechtenstein

Regierung plant Einführung einer Zertifikatspflicht analog zur Schweiz

Vaduz (ots)

Nachdem der schweizerische Bundesrat am Mittwoch die Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen hat, plant die Regierung am Donnerstag, 9. September einen Entscheid zur Einführung der Zertifikatspflicht in Liechtenstein.

Die Regierung wird anlässlich einer Medienorientierung am Donnerstag, 9. September um 16 Uhr weiter informieren.