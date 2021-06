Fürstentum Liechtenstein

Antrittsbesuche von Justizministerin Graziella Marok-Wachter in Wien

Vaduz (ots)

Justizministerin Graziella Marok-Wachter weilte am Freitag, 18. Juni 2021 zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Es entspricht der Tradition, dass liechtensteinische Regierungsmitglieder zu Beginn ihrer Tätigkeit Antrittsbesuche bei den Regierungskollegen der Nachbarländer machen. Dadurch werden die vielfältigen und freundschaftlichen bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und seinen Nachbarn gewürdigt.

Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs mit Justizministerin Alma Zadic standen die in Österreich geplante Reform des Strafvollzugs sowie das Staatsanwaltschafts-Modell im strafprozessualen Vorverfahren. Sowohl im Strafrecht als auch im Strafverfahrensrecht orientiert sich Liechtenstein an österreichischem Recht. Der Erfahrungs- und Informationsaustausch in diesen Rechtsgebieten gibt immer wieder neue Impulse und ist für Liechtenstein äusserst wertvoll.

Im Rahmen des Antrittsbesuches bei Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, stand die Verkehrsverbindung im Dreiländereck im Zentrum.

Zum Abschluss ihrer Antrittsbesuche betonte Graziella Marok-Wachter, dass das Verhältnis Liechtensteins zu Österreich von freundschaftlicher Atmosphäre und gegenseitigem Vertrauen geprägt sei. "Die bilaterale Zusammenarbeit mit Österreich ist in verschiedenen Bereichen von grosser Bedeutung. Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen ist daher von grosser Wichtigkeit für Liechtenstein", so Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter.