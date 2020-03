Fürstentum Liechtenstein

Amt für Strassenverkehr: Massnahmenkatalog aufgrund des Coronavirus

Vaduz (ots)

Derzeit befinden wir uns alle in einer absoluten Ausnahmesituation: Das Coronavirus (COVID-19) zwingt uns zu allergrösster Vorsicht und dazu, grosse Menschenansammlungen zu (ver)meiden. Da das Amt für Strassenverkehr (ASV) täglich rund 200 Kundenkontakte verzeichnet, wurden seit geraumer Zeit verschiedene notwendige Massnahmen umgesetzt, um den direkten Kundenkontakt auf ein Minimum zu beschränken. So wurden u.a. Hygienereiniger platziert, Sichtscheiben an den Kundenschaltern installiert, Massnahmen zur Wahrung des Abstandes getroffen und zusätzlich Informationsmaterial angebracht und aufgelegt. Dies dient dem Ziel, die Dienstleistungen grundsätzlich weiterhin aufrecht zu erhalten.

Nichtsdestotrotz, sehen wir und dazu veranlasst die Schutzmassnahmen wie folgt auszuweiten:

Ab sofort keine theoretischen und praktischen Führerprüfungen mehr

Um die Vorgaben zur Vermeidung von sozialen Kontakten (2 Meter Abstand, max. 15 Minuten und Gruppenbildung von weniger als 5 Personen) umsetzen zu können, werden ab sofort und bis auf Weiteres keine theoretischen und praktischen Führerprüfungen mehr durchgeführt. Dies gilt bereits ab Mittwoch, den 18. März 2020.

Bitte verwenden Sie den ONLINE-Schalter bzw. ONLINE-Formulare

Des Weiteren möchten wir Sie dringend dazu auffordern, unseren ONLINE-Schalter zu benutzen https://www.llv.li/inhalt/12513/amtsstellen/amt-fur-strassenverkehr. Auf der ASV Website (www.asv.llv.li) finden Sie auch die "TOP 5" Formulare, mit welchen Sie die häufigsten Geschäftsfälle erledigen können. Damit Sie, zu Ihrem eigenen Schutz, den direkten Besuch beim ASV vermeiden können, bitten wir Sie zudem Kontrollschilder und jegliche Ausweise auf dem Postweg an uns zu senden. Als Alternative können Sie Ihre Dokumente und Schilder beim ASV Briefkasten am Eingang des Amts einwerfen, damit Sie nicht mehr im Kundenwarteraum verweilen müssen. Selbstverständlich sind wir weiterhin wie gewohnt für Sie per Telefon, E-Mail und Post erreichbar. Zur Prävention bitten wir Sie, den unmittelbaren Schalterbereich zum persönlichen Kundenkontakt nur in dringenden Fällen aufzusuchen bzw. zu betreten.

Wir bitten Sie, geschätzte Kundinnen und Kunden, um Verständnis und danken für Ihre Kooperation, Mitarbeit und rege Nutzung des ASV ONLINE-Schalters.

Sobald sich die Situation ändert, werden Sie von uns umgehend informiert. Wir wünschen eine sichere Fahrt und vor allem gute Gesundheit.

Überblick TOP 5 ONLINE-Schalter Formulare

1. Gesuch um Lernfahrausweis / Umtausch ausländischer Führerschein / Gesuch Theorieprüfung 2. Formular für die Abwicklung der Fahrzeug-Geschäftsfälle per Post 3. Verlust Fahrzeugausweis 4. Verlust Führerschein 5. Halterwechsel

