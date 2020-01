Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein in Zahlen 2020 erhältlich

Vaduz (ots)

Das Amt für Statistik gibt jährlich die beliebte Taschenstatistik "Liechtenstein in Zahlen" heraus. Jetzt liegt die Ausgabe 2020 druckfrisch vor. Die attraktive Broschüre enthält viel Wissenswertes über das Fürstentum und vermittelt einen interessanten Überblick über die demografische und wirtschaftliche Lage sowie die Entwicklung Liechtensteins.

In der Taschenstatistik werden die wichtigsten statistischen Angaben Liechtensteins in farbigen, leicht verständlichen Tabellen und Grafiken dargestellt. Auf 48 Seiten gliedert sich das breite Zahlenspektrum in zwölf Themenbereiche: Geografische Lage, Umwelt, Geschichte und Verfassung, Bevölkerung und Wohnen, Volkswirtschaft, Arbeit und Er-werb, Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen, Verkehr, Energie sowie öffentliche Finanzen.

Die Broschüre ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich und kann kostenlos beim Amt für Statistik mit Email info.as@llv.li oder unter Telefon +423 236 6876 bestellt werden (auch im Abo). In elektronischer Form steht die Publikation als freier Download unter www.as.llv.li zur Verfügung.

Kontakt:

Mario Schädler, Amt für Statistik

T +423 236 68 78