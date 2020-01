WW Deutschland

WW zum zehnten Mal in Folge zur Nr. 1 als "Beste Diät zum Abnehmen" gekürt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der zehnjährige Durchmarsch im "2020 Best Diets Report" des U.S. News & World Report stärkt die Position von WW als weltweit führendem kommerziellen Programm zur Gewichtsabnahme.

WW (NASDAQ: WW) - Weight Watchers erfindet sich neu -, ein globales Wellness-Unternehmen, das auf dem weltweit führenden kommerziellen Programm zum Abnehmen basiert, wurde erneut von Gesundheitsexperten in der vom U.S. News & World Report veröffentlichten Rangliste der besten Diäten 2020 ausgezeichnet. WW hat zum zehnten Mal in Folge den ersten Platz als "Beste Diät zum Abnehmen" und als "Beste kommerzielle Diät" belegt. Diese beeindruckenden fortlaufenden Top-Rankings des WW Programms spiegeln die jahrzehntelange klinische Forschung wider, die die Wirksamkeit des Programms bestätigt.

Auch in den Kategorien "Beste Diät insgesamt", "Am einfachsten zu verfolgen", "Beste Diät für schnelle Gewichtsabnahme" und "Beste Diät für eine gesündere Ernährung" erhielt WW hohe Bewertungen, die alle für die Alltagstauglichkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Programms sprechen.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir die Auszeichnung als Nummer eins für die beste Diät zum Abnehmen erhalten haben", sagt Mindy Grossman, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von WW. "Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, der weltweit führende Anbieter im Bereich Gewichtsmanagement zu sein. So möchten wir dazu beitragen, den Gesundheitszustand der Welt durch wissenschaftlich fundierte und technologisch unterstützte Lösungsansätze zu beeinflussen, die zum Leben unserer Teilnehmer passen, zum Mitmachen anregen und zu überzeugenden Ergebnissen führen."

Seit der Einführung der Best-Diets-Rangliste im Jahr 2010 hat WW sein Programm kontinuierlich weiterentwickelt und dabei die neuesten Erkenntnisse der Ernährungs- und Verhaltenswissenschaften berücksichtigt. Teilnehmer werden dabei unterstützt, positive, nachhaltige Änderungen des Lebensstils in ihren Alltag zu integrieren, egal wo sie sich auf ihrer Reise befinden. WW ist stolz darauf, Menschen dort zu treffen, wo sie sich gerade befinden, und gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, das Programm exklusiv über die preisgekrönte mobile App zu verfolgen. Zudem werden persönliche Workshops angeboten. Das erstklassige Technologie-Team von WW arbeitet täglich daran, das WW App-Erlebnis zu verbessern.

Dieses fortlaufende Engagement für die Weiterentwicklung eines Programms, das die Bedürfnisse seiner Teilnehmer widerspiegelt, führte im November 2019 zum Start von meinWW. Angetrieben von wissenschaftlichen und verhaltensbezogenen Erkenntnissen und mit mehr Flexibilität und Freiheit als je zuvor macht das neue Programm das Abnehmen einfacher. Durch eine evidenzbasierte persönliche Beurteilung nutzt meinWW Details über die Ernährungspräferenzen und den Lebensstil, um jeden Teilnehmer zu einer von drei umfassenden Programmoptionen zu leiten, was zu einem klinisch signifikanten Gewichtsverlust und zur Reduzierung von Hunger und Heißhunger führt.(1)

Das Gremium der Gesundheitsexperten des U.S. News & World Report besteht aus Ernährungswissenschaftlern, Ärzten und weiteren Experten, die auf Diabetes, Herzgesundheit, Verhaltensforschung und Gewichtsverlust spezialisiert sind. Die Diäten wurden in sieben Kategorien eingestuft.

"Unsere Auszeichnung im Vorjahresvergleich durch das hoch angesehene Gremium von Gesundheitsexperten, das mit dem Best-Diets-Ranking des U.S. News & World Report verbunden ist, belegt eine weitere einfache Tatsache: WW funktioniert", sagt Gary Foster, PhD, Chief Scientific Officer WW. "Wir sind ein von der Wissenschaft geleitetes Unternehmen, bei dem die Erkenntnisse über Ernährung und Verbraucher im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Es ist äußerst erfreulich, von angesehenen Fachkollegen in diesem Bereich ausgezeichnet und geschätzt zu werden."

Weitere Informationen zu den Ranglisten finden Sie unter https://health.usnews.com/best-diet. Weitere Informationen über WW finden Sie unter www.ww.com.

(1) Sechsmonatige Voruntersuchung mit 143 Teilnehmern, durchgeführt von Patrick O'Neil, PhD, und Kollegen des Weight Management Center der Medical University of South Carolina. Studie finanziert durch WW.

Über WW

WW - Weight Watchers erfindet sich neu - ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in Workshops profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communitys und unserer Expertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details über die strategische Vision von WW erfahren Sie unter www.ww.com. Für weitere Informationen, auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.

Kontakt:

WW (Deutschland) GmbH

Unternehmenskommunikation

E-Mail: ahahn@ww.com / kbiermann@ww.com

Tel. +49 211 9686-0