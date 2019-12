Fürstentum Liechtenstein

ikr: Erneute Bestätigung des AAA-Ratings für Liechtenstein

Vaduz

Im Rahmen der halbjährlich stattfindenden Überprüfung des Länderratings hat die internationale Ratingagentur Standard&Poor's in ihrem Research Update vom 29. November 2019 das liechtensteinische Rating mit der Bestnote Triple-A mit stabilem Ausblick erneut bestätigt.

Die Beibehaltung des Höchstratings stützt sich gemäss dem Bericht der Ratingagentur vor allem auf die die gesunde Finanzlage der öffentlichen Haushalte ab, welche in schwierigeren Zeiten einen stabilisierenden Faktor darstelle und den notwendigen Handlungsspielraum biete. So rechne das Land gemäss der Hochschätzung auch für das laufende Jahr mit einem guten Rechnungsergebnis, welches die Ausgangslage weiter verbessere. Auch wenn sich in den kommenden Jahren höhere Investitionen und Sozialausgaben abzeichnen würden, geht die Ratingagentur davon aus, dass der Staatshaushalt weiterhin ausgeglichen gestaltet werden könne. Daneben wird auch dem verlässlichen politischen System sowie der Kooperation und proaktiven Umsetzung von internationalen Regulierungsanforderungen eine grosse Bedeutung zugemessen. In ihrem Ausblick geht die Ratingagentur davon aus, dass weiterhin von einer guten wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung ausgegangen werden kann.

Regierungschef Adrian Hasler zeigt sich erfreut über die erneute Bestätigung des Höchstratings, welches nicht als selbstverständlich betrachtet werden könne und einer laufenden Weiterentwicklung bedarf. Gleichzeitig bestätige dieses die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges und die Attraktivität Liechtensteins als Wirtschaftsstandort.

