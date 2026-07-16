Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS
Plusieurs facteurs maintiennent les prix des carburants à un niveau élevé
Vernier/Ostermundigen (ots)
Cette semaine, les prix de l'essence et du diesel augmente en Suisse d'environ trois et cinq centimes par litre respectivement. La hausse du prix du pétrole, liée à la situation tendue autour du détroit d'Ormuz n'est toutefois que l'un des nombreux facteurs qui maintiennent actuellement les prix des carburants et des autres produits pétroliers à un niveau élevé. Les coûts du transport fluvial sur le Rhin ont quadruplé en un peu plus d'un mois.
Les événements au Proche-Orient continuent de semer l'incertitude sur les marchés de l'énergie. À la fin de la semaine dernière, les prix de l'essence et du diesel ont augmenté de trois centimes par litre en Suisse et cette semaine, le prix augmentera encore de 3 centimes par litre pour l'essence et de 5 centimes par litre pour le gazole. Selon Erich Schwizer, expert du TCS, le litre d'essence sans plomb 95 coûte actuellement en moyenne 1.87 franc, tandis que le diesel atteint 2.05 francs le litre. Il souligne que les prix des carburants et des autres produits pétroliers restent élevés pour plusieurs autres raisons.
Capacités de raffinage insuffisantes
Plusieurs raffineries, tant dans le golfe Persique qu'en Russie, ont été endommagées par des attaques, ce qui réduit les capacités de raffinage disponibles. Même si la route maritime passant par le détroit d'Ormuz redevenait entièrement praticable, les livraisons supplémentaires ne parviendraient en Europe qu'avec un certain décalage.
À cela s'ajoute le fait que la Chine avait temporairement fortement restreint ses exportations de carburants raffinés afin d'assurer l'approvisionnement du pays et de limiter les importations de pétrole brut. Ces restrictions sont actuellement progressivement assouplies. Toutefois, comme l'essence et le diesel, tout comme le pétrole brut, sont négociés sur les marchés mondiaux, les raffineries qui peuvent produire à pleine capacité obtiennent des prix plus élevés pour leurs produits.
Faible niveau du Rhin
Les coûts du transport fluvial sur le Rhin ont également augmenté. En raison de la longue période de chaleur, le niveau des eaux est particulièrement bas, ce qui empêche les bateaux transportant des carburants de naviguer à pleine charge. Cette situation entraîne une hausse sensible des coûts de transport sur le Rhin.
En un peu plus d'un mois, le tarif est passé d'environ 33.50 francs à 143.00 francs par tonne, soit quadruplé. Selon les estimations du TCS, cette hausse tarifaire se répercute sur le prix de l'essence à la pompe à hauteur d'environ 8.5 centimes par litre. Si les conditions actuelles du marché persistent, la pression sur les prix des carburants devrait encore s'accentuer.
Malgré ce contexte tendu, d'importantes différences de prix subsistent entre les stations-service selon les régions de Suisse. Certaines stations à bas prix proposent encore l'essence et le diesel à plus de dix centimes par litre en dessous de la moyenne nationale. Le Radar des prix des carburants du TCS et l'application TCS permettent de repérer ces stations grâce à une communauté active d'utilisateurs.
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Les principaux facteurs qui influencent le prix des carburants
Les prix affichés dans les stations-service suisses dépendent de nombreux facteurs nationaux et internationaux :
- le prix du pétrole brut sur les marchés internationaux ;
- le taux de change entre le dollar américain et le franc suisse, le pétrole étant négocié en dollars américains ;
- les capacités de raffinage et les marges des raffineries ;
- l'offre et la demande d'essence et de diesel sur les marchés internationaux ;
- les événements géopolitiques ;
- les coûts de transport et de logistique, notamment les restrictions de la navigation sur le Rhin ;
- les taxes et redevances publiques, en particulier l'impôt sur les huiles minérales, la surtaxe sur les huiles minérales, les taxes liées au CO2 (lorsqu'elles sont applicables) ainsi que la TVA ;
- la concurrence et les marges dans le commerce de gros et de détail, qui expliquent les écarts parfois importants entre les prix pratiqués par les différentes stations-service.
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