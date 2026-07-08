Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La 100e station de réparation TCS bike repAIR est désormais en service

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Avec TCS bike repAIR, le TCS met à disposition un vaste réseau de stations de réparation pour vélos et petits véhicules. La semaine dernière, la 100e borne a été mise en service à Berne. En l'espace de trois ans, TCS bike repAIR s'est fortement développé et constitue aujourd'hui une pièce essentielle du puzzle pour une Suisse plus accueillante pour les cyclistes.

Les personnes qui se déplacent à vélo, en scooter, en skateboard ou en rollers et qui rencontrent un petit problème technique n'ont pas à paniquer. Il leur suffit de se rendre à une station de réparation TCS bike repAIR. Les bornes sont équipées d'un support permettant de suspendre le vélo, d'une pompe à air ainsi que d'outils tels que des tournevis, des clés Allen, des clés plates et des démonte-pneus. TCS bike repAIR offre ainsi tout le nécessaire pour réparer rapidement une petite panne soi-même et poursuivre son trajet en toute sécurité.

La semaine dernière, la 100e station TCS bike repAIR a été inaugurée. Elle est située au Parc technologique de Berne, dans le quartier de Bümpliz. Cet emplacement est représentatif du concept TCS bike repAIR. La plupart des stations sont installées à des endroits centraux, à proximité d'écoles, de piscines, de pumptracks, de pistes cyclables ou encore de grandes entreprises, autant de destinations fréquemment accessibles à vélo. Tous les campings TCS disposent également d'une borne de réparation. Les 100 stations sont accessibles gratuitement en tout temps.

De l'Argovie à toute la Suisse

La section TCS Argovie a installé la première station de réparation en 2023. TCS bike repAIR a ensuite rapidement suscité l'intérêt d'autres sections ainsi que de nombreuses communes. Le Club central, en collaboration avec la section Berne, a alors repris l'organisation du projet à l'échelle nationale. La section Berne coordonne le projet avec les différentes sections, qui concluent à leur tour des partenariats avec les villes et les communes.

Pour Marc Bros de Puechredon, directeur de la section Berne, TCS bike repAIR est un projet qui lui tient particulièrement à coeur : "Avec la 100e station TCS bike repAIR, nous franchissons une étape importante. Ce succès est le fruit d'une étroite collaboration entre les différentes sections du TCS, les communes, les villes, les associations, les écoles et les PME. Je me réjouis tout particulièrement que cette 100e station soit installée à Berne. Elle est la première de cinq nouvelles stations qui verront prochainement le jour sur le territoire de la ville."

Une contribution à la sécurité routière

Les stations de réparation sont désormais présentes dans onze cantons et la 100e n'est certainement pas la dernière. Le vif intérêt suscité par TCS bike repAIR montre que les cyclistes et les autres usagers apprécient les équipements mis à leur disposition. Grâce à ces bornes, le TCS permet de reprendre rapidement la route en cas de pneu dégonflé ou de petite panne. Les stations de réparation améliorent ainsi non seulement le confort des cyclistes, mais contribuent également à renforcer la sécurité routière. Des vélos en parfait état technique permettent en effet de réduire le risque d'accident.

Les stations de réparation s'inscrivent dans une offre cycliste complète du TCS. Celle-ci comprend des conseils et des tests pour améliorer la sécurité à vélo, des cours d'initiation, de perfectionnement et de conduite avec un vélo électrique, ainsi que l'assurance vélo du TCS. Les personnes à la recherche d'un vélo à prix avantageux trouveront leur bonheur sur TCS velocorner.ch et les membres du TCS bénéficient de l'assistance de la Patrouille TCS en cas de panne à vélo.