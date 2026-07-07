Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test du TCS : les meilleurs nettoyants anti-insectes ne sont pas les plus chers

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Pour éliminer les résidus d'insectes sur la carrosserie, les phares ou les visières de casque, de nombreux automobilistes et motards utilisent des nettoyants anti-insectes spécialisés. Le TCS a examiné neuf produits disponibles sur le marché suisse lors d'un test comparatif. Les résultats montrent que les différences sont particulièrement marquées alors que le prix ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable de qualité.

Un bon nettoyant anti-insectes doit être capable d'éliminer efficacement les résidus tout en préservant les matériaux du véhicule et en limitant les risques pour l'environnement et la santé. Le TCS a donc évalué neuf produits selon plusieurs critères. Le pouvoir nettoyant, la compatibilité avec les matériaux, le confort d'utilisation ainsi que les risques pour l'environnement et la santé ont été pris en compte.

Trois produits obtiennent la meilleure note

Le Nigrin nettoyant anti-insectes, formulation bio et l'OK Power nettoyant goudron / insectes obtiennent les meilleurs résultats du comparatif et décrochent la mention "très recommandé". Le nettoyant anti-insectes de Nigrin s'est distingué par son excellente efficacité de nettoyage. Celui d'OK Power a quant à lui convaincu par son excellente compatibilité environnementale. Le Meguiar's démoustiquant, formule professionnelle, complète le podium avec la mention "très recommandé", notamment grâce à sa facilité d'utilisation et à sa très bonne adhérence sur les surfaces verticales. Le Dr. Wack CW1:100 démoustiquant, le Gyeon Bug & Grime, le Koch Chemie Insect & Dirt Remover, le Kuizy nettoyant anti-insectes et le Motorex nettoyant pré-traitement Insect Cleaner obtiennent la mention "recommandé".

Les produits les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs

Le test montre que le prix n'est pas un indicateur fiable de qualité. Le nettoyant goudron / insectes d'OK Power, qui occupe la première place du classement, est également le produit le moins cher du comparatif avec un prix de CHF 4.95 pour 500 ml. Le nettoyant anti-insectes de Nigrin, qui partage la tête du classement, est proposé à CHF 10.- pour 500 ml et figure lui aussi parmi les produits les plus abordables du test. À l'inverse, le Muc Off Bug & Tar Remover est le produit le plus coûteux rapporté à son volume, vendu CHF 14.- pour seulement 250 ml. Malgré une bonne compatibilité avec certains matériaux, le nettoyant de Muc Off est le seul à obtenir la mention "recommandé sous réserve", principalement en raison de son efficacité de nettoyage limitée.

Des différences marquées en matière d'utilisation

Le confort d'utilisation a également fait l'objet d'une évaluation. Les experts du TCS ont notamment examiné la qualité de pulvérisation, la facilité de manipulation, la tenue du produit sur les surfaces verticales, l'étanchéité des flacons ainsi que les équipements de sécurité. Le démoustiquant de Meguiar's s'est particulièrement distingué dans ce domaine. Les produits de Koch Chemie et de Kuizy ont également obtenu de bons résultats. À l'inverse, certains nettoyants ont perdu des points en raison de pulvérisateurs moins pratiques ou de flacons pouvant présenter des fuites lorsqu'ils sont transportés couchés. Le produit de Muc Off est par ailleurs le seul du comparatif équipé d'une sécurité enfant.

Des différences importantes en matière d'environnement

Plusieurs nettoyants sont classés comme dangereux pour le milieu aquatique et ne doivent pas être rejetés dans les cours d'eau ou dans les canalisations sans contrôle. Le nettoyant goudron / insectes d'OK Power se distingue nettement dans ce domaine. Il a obtenu la meilleure note environnementale du test. Il est également le seul produit ne présentant ni classification de danger pour la santé ni classification de danger pour l'environnement aquatique. Le TCS recommande de nettoyer l'avant du véhicule sur une aire de lavage prévue à cet effet, de respecter les temps d'action indiqués par le fabricant et de porter des gants ainsi que des lunettes de protection afin d'éviter les irritations de la peau et des yeux.

La compatibilité avec les matériaux reste un critère important

Tous les produits ne présentent pas le même niveau de compatibilité avec les matériaux. Lors des essais, au cours desquels les matériaux ont été exposés aux nettoyants pendant 24 heures, les produits de Koch Chemie, de Kuizy et de Muc Off ont provoqué des fissures sur le polycarbonate, un matériau utilisé notamment pour les phares et les visières de casque. Des altérations de l'aluminium ont également été observées avec les produits de Nigrin, OK Power, Koch Chemie et Kuizy. Ces résultats montrent qu'au-delà de l'efficacité de nettoyage, il est important de choisir un produit adapté aux surfaces à traiter, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des éléments sensibles comme les optiques de phares ou les visières de casque. Après utilisation, il est par ailleurs recommandé de bien rincer à l'eau les surfaces traitées ou nettoyées afin d'éliminer tout résidu de produit.