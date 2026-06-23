Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Al via le code estive: meglio viaggiare verso sud fuori dagli orari di punta

Vernier/Ostermundigen (ots)

Nelle prossime settimane il traffico delle vacanze provocherà in modo regolare code nei punti nevralgici in direzione sud. Al San Gottardo sono previste lunghe attese soprattutto durante i fine settimana. Anche al Gran San Bernardo e al Traforo del Monte Bianco i viaggiatori dovranno armarsi di pazienza.

Le vacanze estive iniziano già sabato prossimo, 27 giugno, nei primi cantoni. Nel mese di luglio seguiranno gli altri cantoni e prenderà il via il periodo delle grandi vacanze anche in Germania e nei Paesi Bassi. Questa situazione comporterà un elevato volume di traffico nelle prossime settimane sulla rete delle strade nazionali svizzere, in particolare sui principali assi di collegamento verso sud. Al portale nord della galleria del San Gottardo sono previste code quotidiane durante tutto il mese di luglio. Durante i quattro fine settimana di luglio e il primo fine settimana di agosto sono da prevedere colonne di veicoli che potranno superare anche i 10 chilometri. Lo scorso anno la coda in direzione sud al San Gottardo ha raggiunto i 17 chilometri per due giorni consecutivi. Si è trattato della seconda coda estiva più lunga degli ultimi cinque anni. A parte questo episodio eccezionale, nell'estate 2025 il traffico è stato leggermente meno congestionato rispetto agli anni precedenti.

I passi alpini e l'itinerario del San Bernardino come alternative

Chi desidera evitare o ridurre i tempi di attesa al San Gottardo dovrebbe attraversare la galleria negli orari meno trafficati. In genere, il volume di traffico è inferiore nelle prime ore del mattino o in tarda serata. È inoltre consigliato raggiungere il Ticino durante la settimana, dal lunedì al giovedì. In caso di bel tempo occorre inoltre prevedere un aumento del traffico non solo al San Gottardo, ma in tutta la Svizzera.

Un'alternativa al San Gottardo è rappresentata dall'A13 attraverso il San Bernardino. Questa soluzione è particolarmente adatta per chi proviene dalla Svizzera orientale o dall'area di Zurigo. Occorre tuttavia tenere presente che, in caso di traffico intenso, possono formarsi code anche lungo questo itinerario. Anche i passi alpini, come il San Gottardo, il Grimsel e il Nufenen, possono esse presi in considerazione come percorsi alternativi. Tutte le informazioni sui valichi alpini sono disponibili sul portale dei passi del TCS.

I viaggiatori della Svizzera romanda in cerca di sole utilizzano generalmente il percorso attraverso il traforo a pedaggio del Gran San Bernardo oppure, partendo da Ginevra, percorrono l'autostrada A40 attraverso il Traforo del Monte Bianco, che collega la Francia all'Italia. I gestori del Traforo del Monte Bianco prevedono, in direzione dell'Italia, tempi di attesa di circa un'ora durante le ore di punta del pomeriggio e della prima serata per quasi tutto il mese di luglio e fino a metà agosto. Nei fine settimana l'attesa può raggiungere anche due ore o più. In direzione opposta, dall'Italia verso la Francia, sono previste code a partire da metà luglio. Fino alla fine di agosto sarà necessaria particolare pazienza soprattutto nei fine settimana.

Code al rientro durante il mese di agosto

La grande ondata dei rientri verso nord inizierà nel fine settimana del 9 e 10 agosto e dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese. Durante i fine settimana è previsto un elevato volume di traffico con conseguenti code soprattutto al portale sud del San Gottardo. Lo scorso anno, in una giornata, la colonna di veicoli ha raggiunto una lunghezza di 13 chilometri.

Le informazioni più aggiornate sulla situazione del traffico sono disponibili sul sito web del TCS e nell'app TCS.