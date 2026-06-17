Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le TCS s'engage pour un Tour de Suisse plus sûr

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Dès aujourd'hui, lorsque les coureurs s'élanceront sur les circuits du Tour de Suisse, ils pourront compter sur des parcours sécurisés grâce au TCS. En tant que " Road Safety Partner ", le TCS sponsorise les matelas de protection installés le long des étapes et participe à la caravane publicitaire avec deux véhicules.

Le Tour de Suisse 2026 débute aujourd'hui avec un nouveau format. Pendant cinq jours, des circuits seront disputés sur cinq sites d'étape, les courses masculines et féminines se déroulant successivement sur des parcours pratiquement identiques. La première étape du Tour de Suisse a toutefois lieu aujourd'hui en Italie. À Sondrio, près de la frontière suisse, les coureuses et coureurs affronteront 144 kilomètres vallonnés.

Même si le format du Tour national suisse a changé, une chose reste identique : la sécurité des courses doit être garantie. Le TCS participe donc une nouvelle fois à l'épreuve en tant que " Road Safety Partner ". Dans le cadre de ce partenariat, le TCS sponsorise des matelas de protection placés aux endroits sensibles le long du parcours. Ces protections permettent de sécuriser des zones dangereuses telles que les glissières de sécurité, les poteaux ou les murs, et offrent ainsi aux athlètes des conditions de course plus sûres.

Patrouille et TCS Velocorner dans la caravane publicitaire

Un élément incontournable du Tour de Suisse est également la caravane publicitaire, qui précède le peloton d'une heure et distribue des cadeaux promotionnels. Cette année encore, le TCS sera présent avec un véhicule de la Patrouille ainsi qu'un véhicule de TCS Velocorner. En outre, le TCS tiendra un stand dans les villages TdS des différentes villes-étapes.

Le partenariat de longue date avec le Tour de Suisse s'inscrit parfaitement dans l'engagement du TCS en faveur de la sécurité routière. Déjà lors de la fondation du TCS en 1896 par des cyclistes genevois, la sécurité des routes pour les vélos constituait une préoccupation centrale. Cet engagement demeure inchangé aujourd'hui, et l'action en faveur de routes plus sûres profite autant aux cyclistes professionnels du Tour de Suisse qu'à l'ensemble des cyclistes du quotidien et de loisir.