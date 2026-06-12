Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

170 enfants améliorent leurs compétences à vélo

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Vernier/Ostermundigen (ots)

L'édition 2026 du Kids Bike Challenge s'est déroulée aujourd'hui sur les installations sportives de Kleinholz à Olten. Le TCS et la Police cantonale soleuroise ont accueilli 170 enfants venus des cantons de Zurich, Berne, Soleure et Argovie. Ceux-ci ont participé à des ateliers théoriques et pratiques afin d'apprendre à circuler à vélo en toute sécurité. Deux filles et deux garçons ont également été sélectionnés pour représenter la Suisse lors du concours européen de sécurité routière qui se tiendra en République tchèque.

Selon une étude publiée l'an dernier par l'Office fédéral des routes (OFROU), les enfants et les jeunes utilisent aujourd'hui le vélo deux fois moins souvent qu'en 1994. Pourtant, la pratique régulière du vélo leur permet de se familiariser avec la circulation routière et d'améliorer leurs capacités de coordination. Afin de préparer les enfants à se déplacer à vélo en toute sécurité, le TCS organise le Kids Bike Challenge depuis 1996. Cette année, 170 enfants âgés de 10 ans et plus, provenant des cantons de Zurich, Berne, Argovie et Soleure, ont participé à cette manifestation à Olten.

En collaboration avec la Police cantonale soleuroise, le TCS a mis en place différents postes théoriques et pratiques que les enfants ont suivis avec beaucoup d'enthousiasme. Grâce à divers exercices et jeux de rôle, les participants ont appris les bons comportements à adopter dans la circulation. L'objectif du Kids Bike Challenge est de réduire le risque d'accident à vélo et de permettre aux enfants de circuler en toute sécurité. L'apprentissage se fait de manière ludique afin de leur transmettre durablement le plaisir du vélo et de leur laisser un souvenir positif de cette journée. Pour atteindre cet objectif, la théorie est complétée par des exercices pratiques encadrés par des professionnels de la police et du TCS.

Habileté, connaissances et sensibilisation

Le programme comprenait notamment une sensibilisation aux angles morts, un parcours d'agilité, un atelier consacré à la visibilité, un module sur le comportement à adopter en cas d'accident ainsi qu'un test théorique. Grâce à ce programme varié, les enfants ont pu entraîner et améliorer leurs compétences à vélo afin de se déplacer plus sereinement et en sécurité dans la circulation.

Pour Marc Bärtsch, expert du TCS en sécurité routière, cette édition du Kids Bike Challenge a été un véritable succès : "Les enfants ont participé avec beaucoup d'enthousiasme et ont réalisé des progrès visibles. Cela démontre que cette manifestation apporte une contribution importante à une pratique du vélo plus sûre."

Quatre enfants participeront au concours européen

Le Kids Bike Challenge d'Olten s'est achevé par une remise des prix récompensant les filles et les garçons ayant obtenu les meilleurs résultats aux épreuves d'agilité et au test théorique. Deux filles et deux garçons ont également été sélectionnés pour représenter la Suisse au concours européen d'éducation routière de la FIA. Lors de cette compétition, qui se déroulera cet automne en République tchèque, des équipes venues de toute l'Europe s'affronteront dans le cadre d'ateliers consacrés à la sécurité routière.