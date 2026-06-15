Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test delle aree di servizio: la Francia al primo posto, la Spagna in coda

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Il TCS ha testato 129 aree di servizio in Francia, Spagna e Portogallo. L'obiettivo dell'indagine era valutare la qualità dei servizi, la varietà delle infrastrutture e la loro adeguatezza alle esigenze dei viaggiatori. I risultati evidenziano importanti differenze tra i Paesi. La Francia si distingue per la qualità complessiva delle sue aree di servizio, mentre la Spagna mostra un notevole ritardo, in particolare per quanto riguarda la ricarica rapida dei veicoli elettrici. Il Portogallo ottiene invece un bilancio complessivamente positivo e si distingue per la sua offerta di ristorazione.

In vista delle vacanze estive, migliaia di turisti si preparano a percorrere le autostrade europee. Per determinare quali Paesi offrano le migliori infrastrutture, nella primavera del 2026 il TCS ha effettuato un test pratico su 129 aree di servizio situate lungo i principali assi autostradali di Francia, Spagna e Portogallo. Questa iniziativa si inserisce nel solco delle indagini condotte nel 2024 e nel 2025 sulle aree di servizio in Svizzera, Francia, Italia e Spagna. Nell'ambito dello studio, due esperti del TCS hanno percorso quasi 10'000 chilometri in automobile.

Numerosi criteri analizzati

Il test ha riguardato 52 aree di servizio in Francia, 60 in Spagna e 17 in Portogallo. Tutte sono state valutate secondo una griglia di analisi standardizzata. Gli esperti del TCS hanno esaminato le infrastrutture di parcheggio, le colonnine di ricarica rapida, le attrezzature per camper, le aree dedicate al tempo libero e al relax, nonché l'offerta di ristorazione e di negozi. Ogni area di servizio è stata visitata e valutata in dettaglio sulla base degli stessi criteri.

Risultati per Paese: grandi disparità

Le differenze tra i tre Paesi analizzati sono significative. La Francia ottiene il miglior punteggio medio con il 69,5%, davanti al Portogallo (56,9%) e alla Spagna (41,8%).

La Francia conta nove aree di servizio classificate come "eccellenti" e 36 "fortemente raccomandate". Oltre l'86% delle strutture valutate rientra quindi nelle due categorie più elevate. L'Aire de Besançon (89%), l'Aire de Mâcon-la-Salle (88%) e l'Aire de Bolleville (84%) occupano le prime posizioni, mentre il Relais Bouguenais (22%), l'Aire de Treillières (36%) e l'Aire de Communay Sud (43%) chiudono la classifica.

Al contrario, la Spagna registra una sola area di servizio "fortemente raccomandata". Delle 60 aree testate, solo 11 superano la soglia del 50%. La maggior parte dei siti è classificata come "raccomandata" (34) o "raccomandata con riserva" (25). Le aree di servizio di La Caridad (63%), Penedès (58%) e La Plana (58%) ottengono i migliori risultati, mentre Algarrobo (28%), Torrox (29%) e Moncalián (30%) occupano gli ultimi posti della graduatoria.

Il Portogallo si colloca in una posizione intermedia, con 11 aree "raccomandate", 5 "fortemente raccomandate" e 1 "raccomandata con riserva". Le aree di Aveiras (69%), Santarém (68%) e Almodôvar (61%) ottengono i punteggi più elevati, mentre Galp Coronado (38%), Alcochete (52%) e Palmela (52%) figurano in fondo alla classifica.

Profili nazionali molto diversi

Queste differenze sono dovute a marcate variazioni nelle infrastrutture e nei servizi offerti nei diversi Paesi. La Francia si distingue per la qualità delle infrastrutture destinate agli automobilisti e ai camperisti. Le attrezzature per lo scarico delle acque reflue, i punti di approvvigionamento di acqua potabile, i servizi igienici e le docce sono ampiamente disponibili. Anche le aree dedicate al relax sono ben sviluppate e comprendono zone picnic, aree gioco, attrezzature fitness e spazi per cani. Le colonnine di ricarica rapida sono numerose e facili da usare. L'offerta di ristorazione e i negozi che vendono gas o accessori per camper restano invece limitati.

La Spagna presenta importanti carenze nell'accoglienza dei camper. Il principale punto debole riguarda tuttavia la ricarica rapida: poco più di un'area di servizio su dieci ne è dotata e molte colonnine risultavano guaste o fuori servizio al momento del test. Anche le modalità di pagamento e la trasparenza delle tariffe sono state giudicate insufficienti.

Il Portogallo si distingue per l'offerta di ristorazione e di negozi, nonché per un buon livello di dotazione di infrastrutture di ricarica rapida. I risultati sono tuttavia penalizzati dalla mancanza di infrastrutture dedicate ai camper, in particolare per lo scarico delle acque nere e grigie, così come per l'approvvigionamento di acqua potabile.

Raccomandazioni per una mobilità europea più moderna

Il test mette in evidenza l'utilità di definire standard comuni a livello europeo, per migliorare la qualità e l'uniformità delle aree di servizio. È importante garantire un livello minimo di servizio in termini di infrastrutture di ricarica, gestione delle acque reflue, spazi per bambini e animali, pulizia e sicurezza. Il TCS auspica una collaborazione più stretta tra autorità nazionali, operatori e club della mobilità europei, al fine di migliorare a lungo termine il comfort e la sicurezza dei viaggiatori, qualunque sia il loro mezzo di trasporto.