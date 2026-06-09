Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

G7: il TCS si mobilita per garantire il proprio servizio alla popolazione

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Il Touring Club Svizzero ha rafforzato i propri dispositivi di soccorso, assistenza stradale e assistenza ai soci al fine di garantire la continuità delle proprie prestazioni durante il vertice del G7. In occasione di questo evento internazionale, nel Cantone di Ginevra saranno adottate misure di sicurezza e di gestione del traffico che comporteranno notevoli disagi alla circolazione. Per farvi fronte, TCS Ambulance Ginevra ha aumentato del 30% il proprio organico. Anche la Pattuglia TCS è stata potenziata per mantenere il consueto livello di servizio e sostenere le organizzazioni di soccorso, in particolare nell'ambito dell'assistenza ai veicoli in panne. I team del Libretto ETI resteranno pienamente operativi per garantire le prestazioni ai soci.

Le misure adottate dal TCS mirano a mantenere il consueto livello di servizio per la popolazione, fornendo al contempo un supporto supplementare al dispositivo di sicurezza e soccorso dispiegato nel Cantone. "In quanto organizzazione di soccorso, il TCS ha il dovere di rispondere a una situazione eccezionale per garantire il servizio alla popolazione", spiega Jürg Wittwer, direttore generale del TCS.

Un dispositivo ambulanziero rafforzato

TCS Ambulance Ginevra ha aumentato del 30% il proprio personale per tutta la durata del vertice. Questo potenziamento consentirà di garantire la presa a carico dei pazienti con lo stesso livello di qualità e rapidità di risposta assicurato nel resto dell'anno, offrendo al contempo un ulteriore supporto alla sicurezza del G7. I team resteranno pienamente mobilitati per far fronte a ogni eventualità e contribuire alla sicurezza della popolazione in un contesto di forte pressione sui servizi di emergenza.

Più pattugliatori sul terreno

Il TCS ha inoltre rafforzato gli effettivi della propria Pattuglia per garantire l'assistenza ai soci nonostante le perturbazioni previste sulla rete stradale. Ogni giorno, i pattugliatori del TCS effettuano quasi 100 interventi nel Cantone di Ginevra.

Parallelamente, il TCS sosterrà le organizzazioni di soccorso partecipando all'assistenza e alla rimozione dei veicoli quando ciò si renderà necessario. Questa collaborazione contribuirà a mantenere la fluidità delle operazioni di sicurezza e di emergenza per tutta la durata del vertice.

Un'assistenza ETI pienamente operativa

I team dell'assistenza ETI rimangono pienamente mobilitati per garantire la continuità delle prestazioni. Resteranno a disposizione, in particolare, per l'organizzazione di rimpatri verso la Svizzera e segnatamente verso Ginevra, nonché per qualsiasi altra richiesta di assistenza che richieda un intervento dall'estero.

Grazie all'impegno di tutte le sue collaboratrici e di tutti i suoi collaboratori, il TCS mette in atto ogni misura necessaria per garantire la continuità delle proprie prestazioni e accompagnare i propri soci durante questo evento di portata internazionale.