Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

170 bambini hanno migliorato le loro abilità in bicicletta

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

L'edizione 2026 della Kids Bike Challenge si è svolta oggi presso il centro sportivo Kleinholz di Olten. Il TCS e la Polizia cantonale solettese hanno accolto 170 bambini provenienti dai cantoni di Zurigo, Berna, Soletta e Argovia. I bambini hanno partecipato a workshop teorici e pratici per imparare a spostarsi in bicicletta in modo sicuro. Inoltre, due ragazze e due ragazzi sono stati selezionati per partecipare al concorso europeo sulla sicurezza stradale che si terrà in Repubblica Ceca.

Secondo uno studio pubblicato lo scorso anno dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), l'utilizzo della bicicletta da parte dei bambini e giovani è in calo, nel 1994 il numero di bambini e giovani che si spostava in bici ammontava al doppio rispetto ad oggi. Tuttavia, andare regolarmente in bicicletta permette loro di familiarizzare con il traffico stradale e di migliorare le proprie capacità di coordinazione. Per preparare i bambini a spostarsi in bicicletta in sicurezza, il TCS organizza la Kids Bike Challenge dal 1996. Quest'anno, a Olten, hanno partecipato 170 bambini dai 10 anni in su provenienti dai cantoni di Zurigo, Berna, Argovia e Soletta.

In collaborazione con la Polizia cantonale solettese, il TCS ha organizzato diverse postazioni teoriche e pratiche, che i bambini hanno affrontato con grande impegno. Attraverso esercizi e giochi di ruolo, i partecipanti hanno imparato i comportamenti corretti da adottare nel traffico. L'obiettivo della Kids Bike Challenge è ridurre il rischio di incidenti in bicicletta e consentire ai bambini di muoversi in sicurezza. L'apprendimento avviene in modo ludico, affinché il piacere di andare in bicicletta rimanga duraturo e l'esperienza della Kids Bike Challenge resti impressa nella memoria dei partecipanti. A questo scopo non basta la teoria: sono indispensabili anche esercitazioni pratiche sotto la supervisione di professionisti della polizia e del TCS.

Destrezza, conoscenze e sensibilizzazione

Il programma comprendeva attività di sensibilizzazione ai punti ciechi, un percorso di abilità, un workshop dedicato alla visibilità, indicazioni sul comportamento corretto in caso di incidente e un test teorico. Grazie a questo programma variegato, i bambini hanno potuto allenare e migliorare in modo approfondito le proprie capacità in bicicletta, acquisendo maggiore sicurezza nel traffico.

Anche per Marc Bärtsch, esperto del TCS in materia di sicurezza stradale, la Kids Bike Challenge è stata un grande successo: "I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo e hanno compiuto progressi evidenti. Questo dimostra che la manifestazione fornisce un contributo importante a un'esperienza ciclistica più sicura."

Quattro bambini parteciperanno al concorso europeo

La Kids Bike Challenge di Olten si è conclusa con la premiazione delle ragazze e dei ragazzi che hanno ottenuto i migliori risultati nelle prove di abilità e nel test teorico. Inoltre, sono state selezionate due ragazze e due ragazzi che rappresenteranno la Svizzera al concorso europeo di educazione stradale della FIA. Durante questa competizione, che si svolgerà in autunno nella Repubblica Ceca, squadre provenienti da tutta Europa si confronteranno in workshop dedicati al tema della sicurezza stradale.