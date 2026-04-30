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Prix des carburants : économiser plus de 400 francs à la pompe c'est possible

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Vernier/Ostermundigen, le 30 avril 2026 (ots)

Depuis le début de la guerre en Iran, les prix des carburants ont fortement augmenté en Suisse, avec une hausse moyenne de plus de 20 centimes pour l'essence et de plus de 40 centimes pour le diesel. Dans ce contexte, de nombreux automobilistes cherchent à réduire leurs dépenses. Quelques gestes simples permettent de diminuer sa consommation jusqu'à 20%, de quoi faire de belles économies.

En Suisse, un automobiliste parcourt en moyenne 15'000 kilomètres par an. Avec une consommation d'environ 7.5 litres aux 100 kilomètres, cela représente près de 1120 litres par année. Toutefois, en modifiant certaines habitudes, il est possible de réduire sensiblement cette consommation, et donc sa facture.

Plus de 400 francs d'économie grâce à l'EcoDrive

La consommation de carburant dépend non seulement du véhicule, mais aussi - et surtout - du style de conduite. En adoptant les principes de l'EcoDrive, il est possible d'économiser jusqu'à 20 % de carburant. Sur une consommation annuelle de 1120 litres, cela correspond à une économie potentielle d'environ 420 francs par an*.

Parmi les bonnes pratiques : anticiper le trafic, éviter les accélérations et freinages brusques, maintenir une distance suffisante pour rouler de manière fluide, ou encore utiliser le régulateur de vitesse lorsque les conditions le permettent. Il est également conseillé de tirer parti de l'élan du véhicule, notamment à l'approche d'un carrefour ou d'un feu. Ces techniques peuvent notamment être approfondies dans le cadre de cours d'EcoDrive proposés partout en Suisse par le TCS ou sur ecodrive.ch.

Pour les véhicules thermiques, il est aussi recommandé d'utiliser le système Start&Stop ou de couper le moteur lors d'arrêts de plus de 5 secondes. Une conduite souple, avec des accélérations modérées et des passages de rapports à bas régime (env. 2000 tr/min pour l'essence, 1500 pour le diesel), permet aussi de réduire la consommation. Il est conseillé de rouler avec le rapport le plus élevé possible et de privilégier le mode "Eco" plutôt que "Sport". Pour les véhicules électriques et hybrides, l'optimisation de la récupération d'énergie et l'utilisation ciblée du mode roue libre sont essentielles. Sur les trajets courts, il est préférable de privilégier le chauffage des sièges et du volant. Les véhicules hybrides devraient, dans la mesure du possible, être utilisés en mode électrique.

Trouver le carburant au meilleur prix

Au-delà du style de conduite, le choix de la station-service peut également faire la différence. Identifier les stations proposant les tarifs les plus avantageux n'est toutefois pas toujours évident. Le radar des prix des carburants du TCS, accessible gratuitement en ligne et via l'application mobile du TCS, permet de comparer en quelques clics les prix pratiqués dans près de 4000 stations-service en Suisse. Grâce à une carte interactive régulièrement mise à jour, cet outil permet de repérer rapidement les stations les moins chères à proximité.

Faire un détour : quand est-ce vraiment rentable ?

Mais comment savoir si un détour vers une station moins chère vaut réellement la peine ? Une règle simple permet de trancher : celle des "trois 5". Un détour peut être intéressant s'il ne dépasse pas 5 km (soit 10 km aller-retour), si l'écart de prix atteint au moins 5 centimes par litre et si le volume de carburant est d'au moins 50 litres. Lorsque ces conditions sont réunies, le détour devient avantageux.

De manière générale, le TCS recommande toutefois de privilégier le ravitaillement lors de trajets déjà prévus. Si le réservoir se vide lentement dans une région où les prix sont élevés, il peut être judicieux d'effectuer de petits pleins réguliers et de réserver un plein complet lors d'un passage à proximité d'une station meilleur marché.

Le rôle du véhicule dans la consommation

La consommation dépend également de plusieurs facteurs liés au véhicule. Il est conseillé de vérifier régulièrement la pression des pneus. Réduire le poids du véhicule contribue aussi à limiter la consommation : les porte-bagages et accessoires de toit inutilisés devraient être retirés. Par ailleurs, l'utilisation de la climatisation est à privilégier uniquement lorsque cela est nécessaire, en particulier à partir d'une température extérieure d'environ 18 °C. Enfin, les équipements chauffants comme les sièges et le volant consomment de l'énergie et doivent être utilisés avec modération.

Des économies supplémentaires

Les membres du TCS peuvent également bénéficier d'avantages directs lors du plein. En optant pour la TCS Member Mastercard®, qui fait à la fois office de carte de membre et de moyen de paiement, ils profitent d'une remise de 3 % sur le carburant, notamment dans les stations BP et Tamoil en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Gratuite, cette carte permet ainsi de réaliser des économies supplémentaires à chaque plein, tout en offrant une solution de paiement simple et sécurisée.

* Calcul basé sur le prix actuel moyen à la pompe du SP95 en Suisse (1,90.-/litre)