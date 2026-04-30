Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Prezzi dei carburanti: è possibile risparmiare oltre 400 franchi al distributore

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Vernier/Ostermundigen, 30 aprile 2026 (ots)

Dall'inizio della guerra in Iran, i prezzi dei carburanti in Svizzera sono fortemente aumentati, con un incremento medio di oltre 20 centesimi per la benzina e di oltre 40 centesimi per il diesel. In questo contesto, molti automobilisti cercano di ridurre le proprie spese. Alcuni semplici accorgimenti permettono di diminuire il consumo fino al 20%, con un conseguente risparmio significativo.

In Svizzera, un automobilista percorre in media 15'000 chilometri all'anno. Con un consumo di circa 7.5 litri ogni 100 chilometri, ciò rappresenta quasi 1120 litri all'anno. Tuttavia, cambiando alcune abitudini, è possibile ridurre sensibilmente questo consumo e quindi anche i costi.

Oltre 400 franchi di risparmio grazie all'EcoDrive

Il consumo di carburante dipende non solo dal veicolo, ma anche - e soprattutto - dallo stile di guida. Adottando i principi dell'EcoDrive, è possibile risparmiare fino al 20% di carburante. Su un consumo annuo di 1120 litri, ciò corrisponde a un risparmio potenziale di circa 420 franchi all'anno*.

Tra le buone pratiche: anticipare il traffico, evitare accelerazioni e frenate brusche, mantenere una distanza sufficiente per guidare in modo fluido, oppure utilizzare il regolatore di velocità quando le condizioni lo permettono. Si consiglia inoltre di sfruttare l'inerzia del veicolo, in particolare in prossimità di incroci o semafori. Queste tecniche possono essere approfondite, tra l'altro, nei corsi EcoDrive offerti in tutta la Svizzera dal TCS o su ecodrive.ch.

Per i veicoli con motore termico, si raccomanda anche di utilizzare il sistema Start&Stop o di spegnere il motore durante soste di 5-10 secondi. Una guida fluida, con accelerazioni moderate e cambi di marcia a basso regime (circa 2000 giri/min per la benzina, 1500 per il diesel), contribuisce anch'essa a ridurre il consumo. Si consiglia di guidare con la marcia più alta possibile e di privilegiare la modalità "Eco" rispetto alla modalità "Sport".

Per i veicoli elettrici e ibridi, sono fondamentali l'ottimizzazione del recupero di energia e l'uso mirato della modalità veleggio. Nei tragitti brevi è preferibile privilegiare il riscaldamento dei sedili e del volante. I veicoli ibridi dovrebbero, per quanto possibile, essere utilizzati in modalità elettrica.

Trovare il carburante al miglior prezzo

Oltre allo stile di guida, anche la scelta della stazione di servizio può fare la differenza. Tuttavia, individuare le stazioni con i prezzi più convenienti non è sempre facile. Il radar dei prezzi dei carburanti del TCS, accessibile gratuitamente online e tramite l'app mobile del TCS, permette di confrontare in pochi clic i prezzi praticati in circa 4000 stazioni di servizio in Svizzera. Grazie a una mappa interattiva aggiornata regolarmente, questo strumento consente di individuare rapidamente le stazioni più economiche nelle vicinanze.

Fare una deviazione: quando conviene davvero?

Ma come sapere se una deviazione verso una stazione più economica vale davvero la pena? Una semplice regola aiuta a decidere: quella dei "tre 5". Una deviazione può essere interessante se non supera i 5 km (ossia 10 km andata e ritorno), se la differenza di prezzo è di almeno 5 centesimi al litro e se il volume di carburante è di almeno 50 litri. Quando queste condizioni sono soddisfatte, la deviazione diventa vantaggiosa.

In generale, il TCS raccomanda tuttavia di privilegiare il rifornimento durante tragitti già pianificati. Se il serbatoio si svuota lentamente in una regione con prezzi elevati, può essere opportuno effettuare piccoli rifornimenti regolari e riservare un pieno completo quando si passa vicino a una stazione più economica.

Il ruolo del veicolo nel consumo

Il consumo dipende anche da diversi fattori legati al veicolo. Si consiglia di verificare regolarmente la pressione dei pneumatici. Ridurre il peso del veicolo contribuisce inoltre a limitare il consumo: portapacchi e accessori da tetto inutilizzati dovrebbero essere rimossi. Inoltre, l'uso del climatizzatore dovrebbe essere limitato a quando è necessario, in particolare a partire da una temperatura esterna di circa 18 °C. Infine, anche i dispositivi riscaldanti come sedili e volante consumano energia e devono essere utilizzati con moderazione.

Risparmi aggiuntivi

I soci del TCS possono inoltre beneficiare di vantaggi diretti al momento del rifornimento. Optando per la TCS Member Mastercard®, che funge sia da tessera associativa sia da mezzo di pagamento, possono usufruire di uno sconto del 3% sul carburante, in particolare presso le stazioni BP e Tamoil in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Gratuita, questa carta consente di ottenere ulteriori risparmi a ogni rifornimento, offrendo al contempo una soluzione di pagamento semplice e sicura.

* Calcolo basato sul prezzo medio attuale alla pompa della SP95 in Svizzera (1,90.-/litro)