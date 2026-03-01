Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Crisi in Medio Oriente: cifre riviste al rialzo - circa 1500 viaggiatori svizzeri coinvolti

Vernier/Ostermundigen, 1 marzo 2026 (ots)

A seguito del primo comunicato stampa pubblicato dal Touring Club Svizzero (TCS), la situazione legata alle perturbazioni del traffico aereo in Medio Oriente continua a evolversi e le cifre sono state adesso riviste al rialzo. Da ieri mattina sono infatti pervenute al TCS oltre 400 chiamate, vale a dire tre volte più del normale. Attualmente, 800 soci ETI del TCS sono bloccati in una quindicina di paesi a causa della chiusura di spazi aerei e delle numerose cancellazioni di voli internazionali. Secondo le stime aggiornate del TCS, circa 1500 cittadini svizzeri sarebbero implicati.

I viaggiatori coinvolti si trovano in 15 Paesi: Qatar, Emirati Arabi Uniti, India, Sri Lanka, Maldive, Italia, Seychelles, Mauritius, Zimbabwe, Thailandia, Cambogia, Singapore, Indonesia, Filippine e Australia. Si tratta principalmente di persone i cui voli sono stati cancellati a causa della chiusura degli spazi aerei e che si trovano temporaneamente bloccate all'estero senza possibilità di proseguire il viaggio.

Un ruolo di supporto

Il TCS interviene come punto di contatto centrale, offrendo ascolto, orientamento e assistenza alle persone coinvolte. A complemento dell'azione delle compagnie aeree, il TCS si fa carico delle spese di prima necessità, degli alloggi nonché dell'organizzazione della prosecuzione del viaggio o, se necessario, delle misure volte a garantire la sicurezza dei viaggiatori bloccati. Di fronte all'afflusso di chiamate, il TCS ha rafforzato le sue squadre per poter far fronte all'elevato volume di richieste.

Di fronte a una situazione in continua evoluzione, il TCS raccomanda ai viaggiatori di mantenere la calma, di seguire rigorosamente le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in particolare evitando di recarsi nelle zone a rischio, e di utilizzare l'applicazione Travel Safety del TCS per ricevere informazioni aggiornate sulla situazione della sicurezza e su eventuali perturbazioni nel paese di soggiorno.