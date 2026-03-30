Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il traffico pasquale si dirige verso sud

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Vernier/Ostermundigen (ots)

La Pasqua e l'inizio delle vacanze primaverili comportano un traffico intenso sull'asse nord-sud. Dal Giovedì santo fino alla sera del Venerdì santo sono previsti ingorghi al portale nord del Gottardo. Il traffico di rientro provocherà tempi di attesa più lunghi a partire da mezzogiorno del Lunedì di Pasqua. L'itinerario del San Bernardino, il tunnel del Gran San Bernardo e il tunnel del Monte Bianco rappresentano valide alternative a seconda del punto di partenza. Chi desidera fare rifornimento a basso costo all'estero può consultare appositi portali di confronto, simili al radar dei prezzi del carburante del TCS.

Quest'anno la Pasqua cade relativamente presto. Inoltre, in 19 cantoni le vacanze primaverili iniziano prima o subito dopo Pasqua, e anche in diversi Länder tedeschi iniziano le vacanze. In combinazione con il clima freddo e umido degli ultimi giorni, ciò dovrebbe causare un forte aumento del traffico sulle strade in direzione sud. In particolare, al tunnel del Gottardo è previsto un elevato volume di traffico.

L'anno scorso gli automobilisti hanno dovuto armarsi di pazienza al Gottardo. Il Venerdì santo la coda ha raggiunto i 15 chilometri. Negli ultimi dieci anni, la colonna al portale nord è stata più lunga solo nel 2022. Al ritorno, il traffico ha raggiunto i 10 chilometri al portale sud. Tuttavia, questi valori non raggiungono il record di Pasqua del 1998, quando la coda arrivò a 25 chilometri.

Code fino alla sera del Venerdì santo

I viaggiatori che partono verso sud prima del Giovedì santo devono prevedere un'attesa massima di un'ora al Gottardo. Il Giovedì santo il traffico aumenterà notevolmente e, soprattutto dopo mezzogiorno, sono previsti tempi di attesa superiori alle due ore. A parte una breve pausa durante la notte tra giovedì e venerdì, le code dovrebbero continuare fino alla sera del Venerdì santo. Dopo il Gottardo, i viaggiatori devono prevedere tempo sufficiente anche al valico di frontiera Chiasso-Brogeda. Il traffico di rientro inizierà presumibilmente già la domenica di Pasqua. A partire da mezzogiorno, al portale sud del Gottardo sono da prevedere tempi di attesa di circa 1,5 ore. Il Lunedì di Pasqua il traffico aumenta costantemente dalle ore 9 e nel pomeriggio fino alla sera la perdita di tempo può arrivare a 3 ore. Nel corso della settimana sono previsti ulteriori ingorghi nel pomeriggio e verso sera.

Chi desidera evitare le code al Gottardo può attraversare il tunnel nelle prime ore del mattino oppure scegliere un itinerario alternativo. Per i viaggiatori della regione di Zurigo e della Svizzera orientale, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) raccomanda una deviazione tramite l'itinerario del San Bernardino (A13). Questa alternativa è consigliata quando il tempo di attesa al tunnel del Gottardo supera un'ora. Tuttavia, anche su questo percorso possono verificarsi disagi. Chi parte dall'Altipiano in direzione sud può utilizzare il trasporto auto su treno attraverso il Lötschberg o il Sempione.

I passi non sono ancora un'alternativa

Per gli automobilisti della Svizzera occidentale, il Gran San Bernardo rappresenta un'alternativa ideale. Tuttavia, rispetto al tunnel del Gottardo, è un traforo a pagamento e nelle ore di punta possono verificarsi code. A seconda dell'itinerario, anche il tunnel del Monte Bianco tra Francia e Italia può essere un'opzione per i viaggiatori della Svizzera occidentale. Secondo il gestore del traforo, in direzione Italia sono previsti tempi di attesa dal Giovedì santo al Sabato di Pasqua. Nel senso opposto, il traffico è più intenso il Lunedì di Pasqua. Poiché la maggior parte dei passi alpini è ancora chiusa, non rappresentano un'alternativa. Informazioni aggiornate sono disponibili sul portale dei passi del TCS.

Tutte le informazioni nell'app TCS

Le informazioni sul traffico più aggiornate sono disponibili in qualsiasi momento nell'app TCS. È possibile vedere a colpo d'occhio dove ci sono ingorghi o cantieri che ostacolano la circolazione. Con il radar integrato dei prezzi del carburante del TCS si trova rapidamente il distributore più economico nelle vicinanze. Chi viaggia con un'auto elettrica dovrebbe installare l'app TCS eCharge, che consente di reperire 382'000 stazioni di ricarica in tutta Europa e di pagare direttamente tramite l'app. Chi viaggia in camper trova nella panoramica del TCS le migliori aree di sosta in Svizzera, Italia, Francia e Spagna.

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Confrontare i prezzi del carburante nei Paesi vicini

In Svizzera, il radar dei prezzi del carburante del TCS è la migliore fonte per trovare i prezzi più bassi nelle vicinanze. Chi si reca all'estero durante Pasqua deve utilizzare altri strumenti. I prezzi del carburante nei Paesi vicini possono essere confrontati tramite i seguenti link:

- Italia

- Francia

- Austria

- Germania