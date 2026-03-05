Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

14 pompe per biciclette nel test TCS: ogni sistema ha vantaggi e svantaggi

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Chi si sposta in bicicletta deve essere pronto nel caso uno pneumatico debba essere gonfiato. Il TCS ha testato 14 pompe per biciclette dotate di varie funzionalità. Tutti i prodotti presentano punti di forza e di debolezza e si differenziano in fatto di comfort, peso, prezzo e maneggevolezza. La vincitrice del test è la pompa elettrica.

Le cicliste e i ciclisti che utilizzano spesso la bici, dovrebbero disporre di una soluzione per gonfiare le gomme sia a casa sia durante gli spostamenti e questo a prescindere dal tipo di bici o di utilizzo. Esistono tre sistemi di pompaggio, tutti con vantaggi e svantaggi. La pompa manuale può essere utilizzata sempre in caso di necessità grazie alla forza muscolare. La pompa elettrica è più semplice da usare, ma il numero di volte che può essere utilizzata è limitato a causa della batteria. I sistemi a cartucce di COâ'' sono leggeri da trasportare, ma ogni cartuccia può essere utilizzata una sola volta.

In collaborazione con la rivista Velojournal, il TCS ha confrontato 14 prodotti diversi: quattro pompe manuali, cinque elettriche e cinque a cartuccia, al prezzo massimo di 150 franchi. Oltre ai marchi rinomati e ai prodotti più venduti, sono stati testati anche modelli economici. La valutazione della prestazione di gonfiaggio si è fatta con una valvola Presta in condizioni pratiche durante gli spostamenti e la versatilità d'impiego. Il risultato: tutti i sistemi sono consigliati, ma presentano differenze significative in termini di comfort, peso, prezzo e maneggevolezza.

La vincitrice del test è elettrica

Chi privilegia comodità e semplicità sceglierà una pompa elettrica. Come per tutte le batterie, occorre ricordarsi di ricaricarla regolarmente. Tra le pompe elettriche si distinguono in particolare i modelli compatti Cycplus AS2 Pro e Muc-Off AirMach Electric Mini. La Cycplus AS2 Pro ottiene la migliore valutazione complessiva ed è quindi la vincitrice del test. Pesa 161 grammi, costa 77.90 franchi e convince per la costruzione compatta e l'indicazione della pressione molto precisa. Unico punto negativo: il rumore piuttosto elevato quando si utilizza. Anche la Muc-Off AirMach Electric Mini è molto consigliata. Pesa 155 grammi ed è quindi più leggera, è però anche il prodotto più caro del test, 124.95 franchi. La consegna include adattatori per palloni e materassini ad aria, anche questa pompa è piuttosto rumorosa.

I modelli Xiaomi Air Compressor 2 (498 grammi, 35.70 franchi), Bosch pompa ad aria compressa a batteria (443 grammi, 53.80 franchi) e Osram Inflate 2000 (503 grammi, 85 franchi) sono nettamente più pesanti. Raggiungono pressioni massime fino a 10,3 bar e in parte sono adatti anche agli pneumatici dell'auto. Tuttavia, a causa del peso e della mancanza di impermeabilità, sono meno indicati per tour sportivi in bicicletta.

L'impiego della forza muscolare

Le pompe manuali sono ideali per cicliste e ciclisti sportivi. Non comportano rischi e garantiscono la mobilità in ogni momento. Nel complesso ottengono buoni risultati e convincono soprattutto per il peso ridotto, l'indipendenza dall'elettricità e i prezzi interessanti. La Lezyne Pocket Drive ottiene il miglior risultato in questa categoria. Costa 24.30 franchi, è ben rifinita e dispone di un tubo flessibile, ma il pulsante di sfiato è molto piccolo. La Airbone ZT-702 è la pompa più leggera del test con 62 grammi e costa 14.90 franchi. È adatta a un equipaggiamento minimalista, ma richiede molto più tempo e forza per pneumatici di grande volume. La SKS Twinjex (27.95 franchi) offre una funzione di commutazione tra modalità volume e pressione elevati, ma la prolunga dell'asta sembra meno duratura. La pompa Fischer, a 10.70 franchi, è il modello manuale più economico e l'unica pompa a mano del test con manometro integrato, ma la qualità percepita dei materiali è inferiore.

Le cartucce, le più rapide

I sistemi a cartuccia di COâ'' permettono di riportare rapidamente uno pneumatico alla giusta pressione. In pochi secondi la gomma è gonfiata, ma ogni cartuccia può essere utilizzata una sola volta. La Lezyne Control Drive (23.70 franchi) convince per i materiali di qualità e la compatibilità con pneumatici tubeless. La Luft CO2 Power (19 franchi) e l'adattatore Giyo Micro CO2 (9.90 franchi) ottengono anch'essi ottimi risultati, l'ultimo si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. I limiti di tutti i sistemi a cartuccia risiedono nell'impossibilità di riutilizzarli e, nella maggior parte dei casi, nell'assenza di un manometro. Sono stati testati anche lo SKS Airbuster (17.70 franchi) e il BBB Air Push (11.90 franchi), indicati per ciclisti sportivi che desiderano ripartire il più rapidamente possibile.

In conclusione, il test dimostra che la scelta della pompa per biciclette dipende dall'utilizzo che se ne vuole fare. Chi desidera la massima indipendenza trova nella pompa manuale un ottimo prodotto. Chi vuole ripartire il più rapidamente possibile con il minimo peso opterà per la cartuccia. Per il massimo comfort, le pompe elettriche compatte rappresentano la soluzione più convincente.

___________________________

I diversi tipi di valvole in breve

Gli pneumatici per biciclette possono essere dotati di diversi tipi di valvole: