Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le radar TCS des prix du carburant montre combien la guerre en Iran coûte à la pompe

Vernier/Ostermundigen (ots)

La hausse des prix de l'essence et du diesel a entraîné ces derniers jours une forte demande dans les stations-service. L'analyse du radar TCS des prix du carburant montre que, depuis le début de la guerre en Iran, le diesel est devenu en moyenne 8,6 % plus cher. Pour l'essence sans plomb 95, la hausse n'est en revanche que de 3,7 %. Les prix se basent sur les informations fournies par les utilisateurs et doivent être compris comme un indicateur de l'évolution des prix.

La guerre en Iran a provoqué d'importantes perturbations sur les marchés mondiaux de l'énergie au cours des dix derniers jours. Ses effets se font également ressentir en Suisse. En raison de la forte hausse des prix du pétrole brut, le carburant dans les stations-service du pays est lui aussi devenu plus cher. Une analyse du radar TCS des prix du carburant montre pour la première fois dans quelle mesure les prix moyens de l'essence et du diesel ont augmenté ces derniers jours.

L'analyse d'environ 3200 stations-service, dont les prix ont été actualisés au cours des dix derniers jours, révèle une augmentation marquée des prix des carburant. La hausse la plus forte concerne le diesel. Alors que le prix moyen était encore de 1,75 franc le 28 février, il est passé en moyenne à 1,90 franc au 9 mars. Une augmentation de 8,6 % en dix jours n'est pas courante. Pour l'essence, la hausse est un peu moins marquée. Cela s'explique par le fait que le diesel est davantage demandé par l'industrie.

L'essence a augmenté moins fortement

Alors que le prix de l'essence était resté remarquablement stable, voire légèrement en baisse ces dernières semaines, les automobilistes doivent payer nettement plus depuis le début de la guerre en Iran. Avec un prix au litre de 1,70 franc pour le sans plomb 95 au 9 mars, le prix a augmenté de 6 centimes par rapport au 28 février, soit 3,7 %. Pour le sans plomb 98, la hausse a été un peu plus faible, à 3,4 %, avec un prix de 1,83 franc au 9 mars. Les prix de l'essence se situent ainsi au niveau de juillet 2025.

Le radar TCS des prix du carburant a suscité un vif intérêt ces derniers jours. À certains moments, les consultations quotidiennes ont été dix fois plus nombreuses qu'avant le début du conflit. Les indications de prix du radar des prix du carburant du TCS se basent sur les informations fournies par les utilisateurs de la communauté et ne sont pas contrôlées par le TCS. Grâce à l'intelligence collective et à la large couverture, ces indications constituent toutefois un indicateur réaliste de l'évolution actuelle des prix dans les stations-service suisses.