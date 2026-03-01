Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Crise au Moyen-Orient : les chiffres revus à la hausse - environ 1500 voyageurs suisses concernés

Vernier/Ostermundigen, le 01 mars 2026 (ots)

Suite au premier communiqué de presse publié par le Touring Club Suisse, la situation liée aux perturbations du trafic aérien au Moyen-Orient continue d'évoluer et les chiffres sont désormais revus à la hausse. Depuis hier matin, plus de 400 appels sont parvenus au TCS, soit trois fois plus que la normale. Actuellement, 800 membres ETI du TCS sont bloqués dans une quinzaine de pays en raison des fermetures d'espaces aériens et des nombreuses annulations de vols internationaux. Selon les estimations actualisées du TCS, environ 1500 ressortissants suisses seraient touchés par la situation.

Les voyageurs concernés se trouvent dans 15 pays : Qatar, Émirats arabes unis, Inde, Sri Lanka, Maldives, Italie, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie. Il s'agit principalement de personnes dont les vols ont été annulés en raison de ces fermetures d'espace aérien et qui se retrouvent temporairement bloquées à l'étranger sans possibilité de poursuivre leur voyage.

Un rôle de soutien

Le TCS intervient comme point de contact central, offrant écoute, orientation et accompagnement aux personnes concernées. En complément de l'action des compagnies aériennes, le TCS prend en charge les frais de première nécessité, les hébergements ainsi que l'organisation de la suite du voyage ou, si nécessaire, les mesures visant à assurer la mise en sécurité des voyageurs bloqués. Face à l'afflux d'appels, le TCS a renforcé ses équipes afin de pouvoir répondre au volume élevé de demandes.

Face à une situation évolutive, le TCS recommande aux voyageurs de faire preuve de patience, de suivre strictement les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), notamment en évitant de se rendre dans les zones à risque, et d'utiliser l'application Travel Safety du TCS afin de recevoir des informations actualisées sur la situation sécuritaire et les éventuelles perturbations dans leur pays de séjour.