Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le TCS teste des grattoirs à glace : trois modèles sont excellents

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Pour dégivrer efficacement un pare-brise, il faut disposer d'un grattoir adapté. Le TCS a examiné en détail neuf modèles lors d'un test approfondi. Ce test a révélé que, dans l'ensemble, tous les grattoirs remplissent leur fonction, mais que les modèles simples donnent des résultats particulièrement convaincants.

Lorsqu'un automobiliste découvre son véhicule recouvert de glace par une matinée d'hiver glaciale, il a besoin d'un grattoir capable de dégivrer rapidement et efficacement le pare-brise. Au début de cette année, le TCS a testé neuf modèles différents de grattoirs à glace. Le critère le plus important était bien sûr l'efficacité du dégivrage, qui a eu le plus grand impact sur la note finale. L'ergonomie, la qualité de fabrication, la sécurité et les fonctionnalités supplémentaires ont également été évaluées.

Le gagnant du test : simple et robuste

Le test mené par les experts du TCS a démontré que les neuf modèles accomplissent leur mission, avec des différences relativement minimes. Toutefois, un modèle s'est clairement démarqué : le X-Treme, avec 85 points sur 100. Ce grattoir a convaincu par sa rapidité et son efficacité à enlever la glace. Il s'agit d'un outil simple, robuste, qui a parfaitement rempli son rôle. De plus, avec un prix d'achat de 4.50 francs à la date de référence, il est le deuxième modèle le moins cher du test.

Les modèles ProPlus et Walser ont également obtenu plus de 80 %, recevant la mention "excellent". Le ProPlus a séduit par son format compact, tandis que le Walser offrait des fonctionnalités supplémentaires, comme une raclette pour nettoyer le pare-brise. Ce dernier était toutefois nettement plus cher, avec un prix de 24.95 francs.

Les modèles bon marché tiennent leurs promesses

Les six autres modèles ont obtenu des scores allant de 60 à 79 points, ce qui leur a valu la mention "fortement recommandé". Il est à noter que le grattoir de la marque Kärcher n'a obtenu que 60 points, malgré un prix élevé de 54.90 francs, le plaçant en deuxième position parmi les plus coûteux. Ce grattoir fonctionne avec un disque rotatif électrique équipé de lames en plastique. Cela garantit une manipulation sûre, mais le modèle Kärcher s'est révélé très lent et sensible aux chocs ou aux chutes en raison de sa construction complexe.

Le test du TCS a montré que tous les modèles sont capables de dégivrer efficacement les vitres. Les différences résident principalement dans la performance principale : la rapidité et l'efficacité du dégivrage. Il ressort que les grattoirs simples, robustes et bon marché obtiennent de très bons résultats. Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités supplémentaires, le large choix sur le marché permet de trouver un modèle adapté à ses besoins.

_____________________________________________________________________

Les conseils du TCS pour des vitres dégivrées