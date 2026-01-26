Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test des voitures électriques familiales sur longues distances : des écarts marqués

Vernier/Ostermundigen

Une comparaison menée sur 14 voitures électriques adaptées aux familles, réalisée sur banc d'essai à une température moyenne de 0 °C, met en évidence des différences substantielles entre modèles dès qu'il s'agit de longs voyages en hiver. La simulation d'un trajet longue distance de 580 kilomètres révèle que l'autonomie effective, la consommation et les performances de recharge rapide n'évoluent pas de manière homogène selon les véhicules - avec, à la clé, des différences concrètes sur le nombre d'arrêts et la durée totale du trajet.

Pour comparer objectivement les véhicules, le parcours a été reproduit sur banc d'essai à partir d'un itinéraire autoroutier réel, intégrant relief, variations de vitesse et conditions de circulation. Les performances ont ensuite été évaluées selon trois critères : l'autonomie obtenue, l'autonomie récupérée en 20 minutes en charge rapide et la consommation d'énergie.

Autonomie : certains modèles se détachent nettement

Dans le test, le meilleur résultat global revient à l'Audi A6 Avant e-tron performance qui atteint 441 kilomètres avec une seule recharge. Les modèles les mieux classés démontrent qu'un long trajet hivernal peut être réalisé avec un nombre d'arrêts limité : l'Audi A6 Avant e-tron et le Smart #5 Premium figurent parmi les rares véhicules capables d'atteindre l'objectif avec un seul arrêt de recharge de 20 minutes.

À l'inverse, certains modèles ferment la marche. Le Volvo EX90 Twin Motor AWD se classe dans les dernières positions du comparatif, tandis que le BYD Sealion 7 Excellence AWD obtient le résultat le plus faible : malgré une batterie de grande capacité, il reste sous la barre des 300 kilomètres d'autonomie dans ces conditions, ce qui impose des arrêts plus fréquents ou plus longs.

Consommation : l'efficience devient un facteur clé

Les écarts de consommation expliquent une partie importante des différences d'autonomie observées. Dans le haut du classement, le Tesla Model Y se distingue par la meilleure efficience du test, avec une consommation de 22,2 kWh/100 km, malgré sa transmission intégrale et son format SUV. L'Audi A6 Avant e-tron performance suit avec 23,2 kWh/100 km, ce qui contribue directement à sa bonne performance globale.

En bas de classement, la consommation pénalise fortement certains véhicules. Le Volvo EX90 Twin Motor AWD se distingue par une consommation élevée de 31,6 kWh/100 km, et le BYD Sealion 7 Excellence AWD dépasse même les 35 kWh/100 km, un niveau qui réduit fortement l'autonomie utilisable en conditions hivernales.

Recharge rapide : la capacité à récupérer des kilomètres fait la différence

Sur longue distance, la recharge rapide devient un levier décisif pour limiter le temps total de déplacement. Le modèle en tête du classement, l'Audi A6 Avant e-tron performance, bénéficie d'une architecture 800 volts et récupère 300 kilomètres en 20 minutes, établissant la meilleure valeur du comparatif en autonomie récupérée sur une courte pause.

La comparaison montre que tous les modèles ne jouent pas dans la même catégorie : les véhicules équipés d'une technologie 800V disposent d'un avantage clair lorsqu'il faut enchaîner les kilomètres rapidement.

Mais tout ne se résume pas à la puissance maximale : Tesla et Volkswagen prouvent qu'une approche très efficiente et une bonne puissance de charge permettent également d'obtenir de très bons résultats, même sans architecture 800 volts. Le Volkswagen ID.7 Tourer Pro, classé parmi les meilleurs, illustre justement cet équilibre, juste derrière le Tesla Model Y, et devant le Smart #5 Premium.

Un classement qui ne dépend pas du "niveau de gamme"

Le comparatif souligne enfin que les meilleurs résultats en hiver ne sont pas automatiquement liés au positionnement d'un véhicule. Plusieurs modèles figurant dans le haut du classement combinent une consommation maîtrisée et une recharge efficace, alors que d'autres véhicules plus grands et plus lourds se retrouvent pénalisés par une efficience insuffisante, malgré une batterie de capacité importante.

Méthodologie du comparatif

Les 14 véhicules testés proviennent de 14 marques différentes et ont été sélectionnés parmi les modèles familiaux 100 % électriques offrant une autonomie WLTP* élevée (au moins 500 kilomètres) et une polyvalence compatible avec un usage familial.

Le test a été réalisé sur banc d'essai à une température moyenne proche de 0 °C, sur la base d'un trajet d'environ 580 kilomètres, reproduisant un itinéraire autoroutier réel avec relief, trafic et variations de vitesse. Après la mesure d'autonomie, les véhicules ont été rechargés sur une borne rapide haute puissance afin de mesurer la performance de charge et l'autonomie récupérée en 20 minutes (à partir de 10 % de niveau de charge). L'évaluation finale combine trois critères : autonomie obtenue, autonomie récupérée en charge rapide après 20 minutes et consommation d'énergie.

* Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Profil de conduite mixte comprenant ville, route et autoroute, réalisé sur banc d'essai à 23°C et à une vitesse moyenne de 46 km/h.

