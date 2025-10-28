Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Mieux gérer son budget avec à un nouveau simulateur de frais kilométriques

Vernier/Ostermundigen

Carburant, entretien, parking... ou encore impôts et perte de valeur. Le coût d'un véhicule peut être difficile à estimer, surtout celui de chaque kilomètre. C'est pourquoi le TCS lance un nouveau simulateur de frais kilométriques. Qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, disposer d'une estimation précise et immédiate des frais liés à l'utilisation d'un véhicule permet de mieux gérer son budget. Mais aussi d'anticiper les coûts futurs lors de l'achat d'un nouveau véhicule.

Que ce soit pour se rendre au travail, visiter des proches ou profiter de ses loisirs, nombreux sont ceux qui utilisent leur voiture au quotidien. Pourtant, au moment de prendre le volant, peu de conducteurs s'interrogent sur le coût de leurs trajets. Or, connaître précisément le coût de son véhicule permet d'établir un budget fiable et réaliste. Cette estimation est également essentielle pour ceux qui envisagent d'acheter un nouveau véhicule, mais ont du mal à anticiper les frais futurs.

De nombreux frais à prendre en compte

D'après les calculs du TCS, en 2024, le coût moyen par kilomètre parcouru atteignait 76 centimes. Mais selon le véhicule et son utilisation quotidienne, le coût peut varier. Il faut donc tenir compte des nombreux critères propres à chaque véhicule : prix d'achat du véhicule, amortissement, perte de valeur, consommation de carburant, coûts de recharge pour les véhicules électriques, kilométrage annuel, frais d'assurance, taxes cantonales ou encore frais de parking.

Un nouvel outil rapide

Le simulateur de frais kilométriques du TCS permet de calculer les coûts de manière précise et immédiate pour son propre véhicule. Ce nouvel outil en ligne vient remplacer la clé USB utilisée depuis bientôt 20 ans et propose un tarif plus avantageux. Il offre ainsi une nouvelle solution plus accessible et plus pratique. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent facilement comparer plusieurs véhicules, enregistrer leurs données et bénéficier de fonctionnalités, comme la comparaison pluriannuelle.

Un soutien précieux pour les particuliers et les PME

Cet outil en ligne représente un véritable atout pour la gestion du budget. Il offre non seulement la possibilité de suivre les dépenses passées et présentes, mais aussi de planifier les coûts à venir, que ce soit pour un véhicule actuel ou un achat futur. À long terme, il offre une vision claire des dépenses cumulées. Les petites entreprises disposant de quelques véhicules y trouveront un outil précieux pour gérer les coûts de leur flotte de véhicules. Ce simulateur est aussi utile pour les employés qui utilisent leur voiture personnelle à des fins professionnelles et doivent calculer leurs frais de déplacement. Enfin, le grand public pourra mieux évaluer ses dépenses et anticiper l'achat d'un véhicule. Avec cet outil moderne et complet, le TCS poursuit sa mission : offrir à ses membres des solutions concrètes pour mieux comprendre et maîtriser les coûts de la mobilité.

Un nouveau catalogue pour mieux choisir sa nouvelle voiture

Grâce aux données du simulateur en ligne de frais kilométriques du Touring Club Suisse (TCS), l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a entièrement repensé son catalogue en ligne de consommation (www.verbrauchskatalog.ch). Cette plateforme permet de comparer tous les modèles de voitures neuves en Suisse selon leur consommation, émissions de CO2, efficacité énergétique et coûts d'utilisation. Elle propose aussi la simulation du bilan climatique et énergétique sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules. Par le biais d'outils interactifs et de données régulièrement mises à jour, ce catalogue constitue un outil intéressant pour accompagner les consommateurs lors du processus d'achat.